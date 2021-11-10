Транспортный коллапс: на границе Беларуси и Польши образовалась длинная очередь из фур

После закрытия Польшей на границе с Беларусью пропускного пункта "Кузница", фуры двинулись к другим точкам. Одной из таких стал пункт "Бобровники", где образовалась очередь длиной в 25 километров.

В длиннющих очередях водители фур вынуждены ждать более суток. Почти все грузовики, пересекавшие границу на "Кузнице", отправились на "Бобровники".

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Иногда ждут и по 39 часов

Из-за огромного количества грузовиков в очередях водители иногда ждут пропуска по 39 часов, то есть почти 2 суток. Очередь уже растянулась на 25 километров.

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Ситуация с мигрантами в Беларуси: главное

Автомобильный пропускной пункт "Кузница" на границе Беларуси и Польши прекратил работу в 7:00 9 ноября. Причиной этого стало нашествие мигрантов с белорусской стороны.