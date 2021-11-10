Транспортный коллапс: на границе Беларуси и Польши образовалась длинная очередь из фур
10 ноября 2021 , 16:15Читати новину українською
Источник:NEXTA
После закрытия Польшей на границе с Беларусью пропускного пункта "Кузница", фуры двинулись к другим точкам. Одной из таких стал пункт "Бобровники", где образовалась очередь длиной в 25 километров.
В длиннющих очередях водители фур вынуждены ждать более суток. Почти все грузовики, пересекавшие границу на "Кузнице", отправились на "Бобровники".
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Иногда ждут и по 39 часов
Из-за огромного количества грузовиков в очередях водители иногда ждут пропуска по 39 часов, то есть почти 2 суток. Очередь уже растянулась на 25 километров.
Транспортный коллапс на границе Беларуси и Польши: смотрите видеоОбратите внимание! Автомобильный пропускной пункт "Кузница" на границе Беларуси и Польши прекратил работу в 7:00 9 ноября. Причиной этого стало нашествие мигрантов с белорусской стороны.
Ситуация с мигрантами в Беларуси: главное
- 8 ноября колонна мигрантов в Беларуси отправилась к польской границе. По разным данным там было от 1 500 до 5 000 человек.
- Поэтому в Польше к охране границы привлекли 12 000 военных. О необходимости дополнительной защиты границы заявили и в Литве.
- В НАТО обвинили режим самопровозглашенного российского президента Александра Лукашенко в давлении на Евросоюз с помощью мигрантов.
- Президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляен и МИД Литвы призвали ЕС ввести санкции против аэропортов, через которые мигранты попадают в Беларусь.
- В ночь на 10 ноября несколько десятков мигрантов прорвались через польскую границу. Им удалось сломать заборы. Однако всех их задержали.