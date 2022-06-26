Транзит через Калининград: Науседа не собирается идти на уступки перед Россией, несмотря на угрозы

Литва ограничила курсирование поездов с российскими подсанкционными товарами, поэтому страна-агрессорка стала ей угрожать. Президент Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

Науседа отметил, что 24 июня в Брюсселе завершился исторический Совет лидеров Европы, где Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС. По его словам, это огромное достижение не только для Украины и Молдовы, но и для литовской дипломатии. Ведь Литва каждый день была голосом обеих стран в Европейском Союзе, без устали защищая их право решать собственное будущее.

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Ограничения транзита в Калининград прописаны в санкциях против России

Науседа рассказал, что вместе с лидерами стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Словении и Болгарии 28 февраля, на пятый день российского вторжения в Украину, обратился в ЕС с просьбой предоставить нашему государству статус кандидата.

"За 4 месяца это видение превратилось в реальность. Нам удалось, потому что мы все вместе работали здесь, в Литве, в Брюсселе, в столицах европейских стран", – отметил президент Литвы.

Он добавил, что, радуясь успехам Украины и Молдовы, было очень неспокойно наблюдать за тем, что в последние дни происходило в Вильнюсе – в общественно-политическом пространстве вспыхнули горячие дискуссии о Калининграде.

"Тема не нова – Калининградский транзит работает с 2004 года, когда Литва присоединилась к Европейскому Союзу. Условия транзита обсуждаются в соглашении ЕС – Россия, ЕС не несет в одностороннем порядке ответственности за их выполнение", – отметил Науседа.

Он подчеркнул, что Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России, содержащий ограничения в отношении определенной группы товаров, в том числе стали, черных металлов и товаров роскоши. Тогда встал вопрос о том, какие санкции Литва должна применять в случае транзита из и в Калининград. Науседа обсудил это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе.

Совершенно ясно, что Литва должна ввести и будет вводить санкции ЕС. Литва должна поддерживать и будет поддерживать контроль за товарами, перевозимыми через ее территорию, и не может быть разговоров о каких-то "коридорах", а также о мыслях об унижении России в ответ на угрозы Кремля,

– подчеркнул Науседа.

Он отметил, что четко объяснил президенту Еврокомиссии, как Литва видит эту ситуацию.

"Правительство должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введение санкций не повредило интересам Литвы или международным договоренностям. Только действуя вместе мы достигнем того, чтобы санкции были болезненными для страны-агрессорки", – подытожил президент Литвы.

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Кратко о "блокаде Калининграда"

Ограничения импорта и транзита российских стали и других изделий из черных металлов в Евросоюз начали действовать 17 июня.

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов на следующий день заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

В российском МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства страны в Москве.

Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.

В свою очередь, МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

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