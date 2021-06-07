Германия настаивает на сохранении транзита через Украину после запуска "Северного потока-2"

В Правительстве Германии заявляют, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2". Слова Путина о "доброй воле" в отношении Киева вызвали критику.

Центральное значение для Берлина имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны – транзитера газа. Такое мнение высказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее Путин заверил, что транзит газа Украиной сохранится

Заявление Путина "о политической воле" раскритиковали

Глава Кремля сказал, что есть возможность загружать газотранспортную систему Украины и в дальнейшем. Но для этого, мол, необходима воля Киева к экономическим отношениям. По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа. В то же время, государство снижает привлекательность своего транзита, то есть имеет плохую монополию.

Впрочем, в Германии говорят: Россия и Украина заключили договор о транзите газа при посредничестве Евросоюза. Поэтому его необходимо придерживаться и впредь поставлять газ для Европы.

Подписав договор о транзите газа... Россия и Украина взяли курс на это и послали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу – и мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться,

– подчеркнул Штеффен Зайберт.

По словам эксперта по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза Йоханна Вадефуля, Германия настаивает на том, чтобы "программа поставок газа на Украину продолжалась без политических условий".

"Северный поток-2": последние новости

С конца мая 2021 года в Балтийском море начали активные работы по прокладке "Северного потока-2".

Путин объявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2".

Впрочем, это пока не подтверждает Еврокомиссия.

Недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство газопровода.

Джо Байден считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они вроде бы разрушают отношения с Европой.

Германия заинтересована в запуске "Северного потока-2" и вкладывала в этот сомнительный российский проект деньги.