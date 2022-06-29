Россия хочет сделать Литву соучастницей войны, – евродепутат Ауштрявичюс

Россия продолжает агрессивно вести себя из-за блокировки транзита санкционных товаров, введенной в Литве. Оккупанты распространяют разные информационные провокации.

Об этом рассказал 24 каналу европарламентарий из Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, российские пропагандисты уже подняли шум из-за блокирования транзита подсанкционных товаров.

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Литва не хочет отменять ограничения

Как сообщил господин Ауштрявичюс, после российских угроз некоторые европейские бюрократы так испугались, что начали думать над определенным исправлением и смягчением ситуации с транзитом. Но Литва стоит на своем: там не собираются хоть как-то исправлять ограничения только из-за агрессивных угроз со стороны России.

По мнению европарламентария, какие-либо вмешательства в документы со стороны ЕС будут максимально неправильными. Литва на это никогда не согласится.

Это может просто исключить территорию Литвы с территории, где полностью воплощается санкционная политика ЕС. И мы не согласимся с этим. Это просто ценностная измена. И даже попытка разрезать Литву через транзитные коридоры, – отмечает Пятрас Ауштрявичюс.

Евродепутат подчеркивает, что нельзя отменять запрет на транзит подсанкционных товаров из России. По всей вероятности, металл из Калининграда или по обратному маршруту попадет на военные заводы. Впоследствии из него сделают технику, на которой будут убивать мирных украинцев.

"И как мы тогда будем представлены? Как участники агрессии против Украины и других стран? Думаю, они толкают нас на это. Они мастера создавать такие провокации", – отметил Пятрас Ауштрявичюс.

Он добавил, что в Литве сейчас идет динамичная дискуссия по этому вопросу. Многие требуют от власти не поддаваться на шантаж со стороны Москвы.

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