Про це розповів 24 каналу європарламентар з Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, російські пропагандисти вже підняли шум через блокування транзиту підсанкційних товарів.

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Литва не хоче скасовувати обмеження

Як повідомив пан Ауштрявічус, після російських погроз деякі європейські бюрократи так перелякалися, що почали думати над певним виправленням та пом'якшенням ситуації з транзитом. Але Литва стоїть на своєму: там не збираються хоча б якось виправляти обмеження тільки через агресивні погрози з боку Росії.

На думку європарламентаря, будь-які втручання в документи з боку ЄС будуть максимально неправильними. Литва на це ніколи не погодиться.

Це може просто виключити територію Литви з тої території, де повністю втілюється санкційна політика ЄС. І ми не погодимося з цим. Це просто ціннісна зрада. І навіть спроба розрізати Литву через транзитні коридори, – наголошує Пятрас Ауштрявічюс.

Євродепутат підкреслює – не можна скасовувати заборону на транзит підсанкційних товарів з Росії. Цілком ймовірно, що метал з Калінінграда чи за зворотним маршрутом потрапить на військові заводи. Згодом з нього зроблять техніку, на якій вбиватимуть мирних українців.

"І як ми тоді будемо представлені? Як учасники агресії проти України та інших країн? Думаю, вони штовхають нас на це. Вони майстри створювати такі провокації", – зазначив Пятрас Ауштрявічюс.

Він додав, що в Литві зараз триває динамічна дискусія щодо цього питання. Багато людей вимагають від влади не піддаватися на шантаж з боку Москви.

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