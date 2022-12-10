Украина может разрешить транзит российского аммиака: Фейгин назвал условие

Россия хочет возобновить транзит своего аммиака через территорию Украины. Однако наше государство, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, может позволить это только при условии возвращения домой всех украинских военнопленных.

Вариант обмена в формате "всех на всех" вполне возможен, и действительно может быть одним из условий, звучащих на переговорах относительно возобновление транзита российского аммиака. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Приоритет Зеленского – это люди

Он отметил, что украинский президент также "связан" в этом вопросе, ведь на него оказывают давление родственники пленных военнослужащих.

"Даже мне на почту пишет огромное количество родственников офицеров и солдат ВСУ, которые находятся в плену или пропали без вести и могут быть в плену", – признался Фейгин.

Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео

По его словам, учитывая это, в приоритетах Зеленского – именно обмен и возвращение своих людей, а не российский аммиак, ведь речь идет о сотнях украинцев. Следовательно, Киев заинтересован в том, что процесс шел именно на таких условиях, и, с большой вероятностью, так и будет.

Последние обмены пленными: кратко