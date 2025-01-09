Сийярто сделал манипулятивное заявление об остановке транзита энергоресурсов: в МИД Украины ответили

В МИД Венгрии снова сделали возмутительное заявление. Петер Сийярто "напомнил" украинским коллегам о "реальности, правах и обязанностях".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Facebook Министра иностранных дел Венгрии. Такую реакцию в стране спровоцировал зарегистрированный 7 января в украинском парламенте законопроект о приостановлении транзита российских нефти и газа на время военного положения.

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Что заявил Сийярто

Сийярто отметил, что страны-члены ЕС принимают решение о принятии новых членов коллективно. Каждая страна-член должна проголосовать "за".

Также каждая страна имеет суверенное право самостоятельно решать, откуда и каким путем получать энергоресурсы для обеспечения своих потребностей.

По его словам, ни одна внешняя сила не имеет права вмешиваться или навязывать более дорогие и менее безопасные варианты поставки энергии.

В то же время Сийярто указал на "обязательства" Украины – "способствовать энергетической безопасности ЕС путем предоставления транспортных маршрутов", поскольку страна заключила соглашение об ассоциации.

Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов неприемлемо и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС,

– подытожил он.

Комментарий МИД Украины

В украинском МИД дали ответ венгерским коллегам. Там назвали "очередными манипулятивными заявлениями" утверждение того, что решение Украины не продлевать с 2025 года транзитное соглашение с Россией имело негативное влияние на цены для потребителей.

Это считают частью политически мотивированной информационной кампании для внутреннего потребления.

В МИД Украины напомнили – в заявлении от 1 января "Европейская комиссия четко отметила, что заблаговременно анонсированное решение Украины не имело негативного влияния на энергетическую безопасность стран ЕС и на потребительские цены на европейском рынке".

Единственной причиной проблем на энергетическом рынке Европы всегда была Россия. В течение десятилетий Кремль использовал энергию как оружие, шантажируя европейские правительства и подрывая энергетическую безопасность,

– говорится в сообщении.

Еврокомиссия и европейские правительства совместно работают над диверсификацией источников поставок и укреплением энергетической независимости. Страны Европы уже смогли обеспечить свои экономики и население альтернативными энергоносителями из США и Ближнего Востока.

Только две из двадцати семи стран ЕС не справились с этой задачей, а теперь пытаются переложить свои проблемы с больной головы на здоровую,

– написали в МИДе.

Более того, эти две страны препятствуют доступу на европейский рынок энергоресурсов от других партнеров.

Ранее 24 Канал сообщал, что премьер Словакии Роберт Фицо обсудит прекращение транзита российского газа через Украину с представителями Европейской комиссии. Предположительно, это произойдет 9 января в Брюсселе.