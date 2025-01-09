Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у Facebook Міністра закордонних справ Угорщини. Таку реакцію в країні спровокував зареєстрований 7 січня в українському парламенті законопроєкт про призупинення транзиту російських нафти й газу на час воєнного стану.

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Що заявив Сіярто

Сіярто наголосив, що країни-члени ЄС ухвалюють рішення про прийняття нових членів колективно. Кожна країна-член повинна проголосувати "за".

Також кожна країна має суверенне право самостійно вирішувати, звідки та яким шляхом отримувати енергоресурси для забезпечення своїх потреб.

За його словами, жодна зовнішня сила не має права втручатися чи нав’язувати дорожчі та менш безпечні варіанти постачання енергії.

Водночас Сіярто вказав на "зобовʼязання" України – "сприяти енергетичній безпеці ЄС шляхом надання транспортних маршрутів", оскільки країна уклала угоду про асоціацію.

Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС,

– підсумував він.

Коментар МЗС України

В українському МЗС дали відповідь угорським колегам. Там назвали "черговими маніпулятивними заявами" ствердження того, що рішення України не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з Росією мало негативний вплив на ціни для споживачів.

Це вважають частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання.

У МЗС України нагадали – у заяві від 1 січня "Європейська комісія чітко зазначила, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку".

Єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку,

– йдеться в повідомленні.

Єврокомісія та європейські уряди спільно працюють над диверсифікацією джерел постачання та зміцненням енергетичної незалежності. Країни Європи вже змогли забезпечити свої економіки та населення альтернативними енергоносіями зі США та Близького Сходу.

Лише дві з двадцяти семи країн ЄС не впоралися з цим завданням, а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову,

– написали в МЗС.

Ба більше, ці дві країни перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від інших партнерів.

Раніше 24 Канал повідомляв, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо обговорить припинення транзиту російського газу через Україну з представниками Європейської комісії. Імовірно, це відбудеться 9 січня в Брюсселі.