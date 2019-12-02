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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель

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      Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением / ria.ru

      Украина и Россия до сих пор не заключили новый контракт о транзите газа. Из-за этого в самые холодные дни февраля и марта в Украине могут возникнуть технические проблемы с газоснабжением в отдельных городах.

      Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга не уточнил о каких именно городах идет речь.

      Важно: Зеленский лично может обсудить с Путиным газовый контракт

      Он отметил, что единственным техническим риском, что может быть – это если февраль и март будут холодными месяцами. Дело в том, что тогда "уже уменьшится давление в системе от подземных хранилищ".

      В наиболее холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему,
      – сказал Оржель.

      Министр также выразил уверенность в том, что Украина и Россия договорятся о продлении транзита газа.

      Важно! Кабмин установил фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон. Украинцы добровольно смогут выбрать: либо платить по обычной системе формирования цены ежемесячно, или просто по 8 гривен за один кубический метр газа. Подробнее – здесь.

      Отметим, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры относительно  "сотрудничества в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

      • Украина и Россия должны заключить договор о транзите газа уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря.

      В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Однако действительно ли успеют стороны достичь согласия до сих пор – неизвестно. Технические консультации перенесли на несколько дней, что переносит встречу на уровне министров – времени остается все меньше.

      К теме: В "Нафтогазе" объяснили, как можно избавиться от зависимости от российского газа

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Алексей Оржель Отопительный сезон Газпром Нафтогаз Газовый контракт Газ Газовый конфликт
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