Без контракта с РФ в феврале и марте могут возникнуть проблемы с газоснабжением, – Оржель

Украина и Россия до сих пор не заключили новый контракт о транзите газа. Из-за этого в самые холодные дни февраля и марта в Украине могут возникнуть технические проблемы с газоснабжением в отдельных городах.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга не уточнил о каких именно городах идет речь.

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Он отметил, что единственным техническим риском, что может быть – это если февраль и март будут холодными месяцами. Дело в том, что тогда "уже уменьшится давление в системе от подземных хранилищ".

В наиболее холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему,

– сказал Оржель.

Министр также выразил уверенность в том, что Украина и Россия договорятся о продлении транзита газа.

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Отметим, 28 ноября в Вене представители Украины и России провели переговоры относительно "сотрудничества в газовой сфере". Этот раунд переговоров раньше никто не анонсировал, однако обе стороны отмечают – переговоры были достаточно конструктивными.

Украина и Россия должны заключить договор о транзите газа уже в ближайшее время, поскольку нынешний заканчивается 31 декабря.

В "Нафтогазе" называют дедлайн – 13 декабря. Однако действительно ли успеют стороны достичь согласия до сих пор – неизвестно. Технические консультации перенесли на несколько дней, что переносит встречу на уровне министров – времени остается все меньше.

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