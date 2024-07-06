Если россияне дойдут до трассы Покровск – Константиновка: военный объяснил угрозы логистике

Россияне штурмуют позиции украинских военных в Донецкой области. В результате постоянных атак возникает угроза захвата трассы Покровск – Константиновка, что может привести к логистическим трудностям для Сил обороны.

Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал 24 Каналу, что минометный огонь противника достает до позиции украинских военных вблизи трассы Покровск – Константиновка. Она является стратегически важной для Сил обороны, но есть и другие пути, которыми можно строить логистику для военного обеспечения.

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Тропы для поставки оружия

Евгений Иевлев отметил, если оккупантам все же удастся выйти на эту трассу, то украинские военные будут иметь и другой путь, чтобы доехать до Константиновки.

Донбасс в войне не два с половиной, а десять лет. За это время создано очень много троп. Враг не сможет захватить и контролировать все. В полях есть пути, которые еще лучше чем асфальтированные дороги,

– подчеркнул он.

В ВСУ не хотят допускать, что противнику удастся добраться до трассы Покровск – Константиновка, но если когда-то это случится, то такая ситуация, по словам бойца ВСУ, не создаст слишком серьезные логистические проблемы.

Ситуация в районе трассы Покровск – Константиновка: смотрите на карте

Евгений Иевлев добавил, что эта трасса военно очень важна, потому что с нее открываются рубежи в право на Константиновку, а влево на Покровск, однако на логистику это существенно не влияет.