Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв розповів 24 Каналу, що мінометний вогонь противника дістає до позиції українських військових поблизу траси Покровськ – Костянтинівка. Вона є стратегічно важливою для Сил оборони, але є й інші шляхи, якими можна будувати логістику для військового забезпечення.

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Стежки для постачання зброї

Євген Ієвлєв зазначив, якщо окупантам все ж вдасться вийти на цю трасу, то українські військові матимуть й інший шлях, щоб доїхати до Костянтинівки.

Донбас у війні не два з половиною, а десять років. За цей час створено дуже багато стежок. Ворог не зможе захопити та контролювати всі. У полях є шляхи, які ще кращі ніж асфальтовані дороги,

– підкреслив він.

У ЗСУ не хочуть допускати, що противнику вдасться добратись до траси Покровськ – Костянтинівка, але якщо колись це трапиться, то така ситуація, за словами бійця ЗСУ, не створить надто серйозні логістичні проблеми.

Ситуація в районі траси Покровськ – Костянтинівка: дивіться на карті

Євген Ієвлєв додав, що ця траса військово дуже важлива, бо з неї відкриваються рубежі у право на Костянтинівку, а вліво на Покровськ, однак на логістику це суттєво не впливає.