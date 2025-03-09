Ситуация на фронте уже длительное время остается сложной. Покровское направление является одним из самых горячих.

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск – Константиновка". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Смотрите также Трамп хочет, чтобы Зеленский уступил территории, и, возможно, чтобы ушел в отставку, – NBC News

Украинские силы их отбили

По словам представителя, пока угроза для трассы есть, но ВСУ смогли контратаковать. Захватчики пытались взять ее под огневой и физический контроль.

На некоторое время получилось относительно огневого. После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль отбили,

– пояснил он.

Трасса не перерезана, однако передвигаться по ней все равно довольно рискованно. Трегубов еще раз подчеркнул, что враг не смог взять ее под контроль и не достиг цели.

Российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. В течение суток зафиксировано 167 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Курском, Покровском и Лиманском направлениях.