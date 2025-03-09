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24 Канал Новости Украины Оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск – Константиновка"
9 марта, 15:39
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Оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск – Константиновка"

Виктория Кульженко

Ситуация на фронте уже длительное время остается сложной. Покровское направление является одним из самых горячих.

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что оккупанты пытались взять под контроль трассу "Покровск – Константиновка". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Украинские силы их отбили

По словам представителя, пока угроза для трассы есть, но ВСУ смогли контратаковать. Захватчики пытались взять ее под огневой и физический контроль.

На некоторое время получилось относительно огневого. После частичной контратаки украинских сил и огневой контроль отбили,
– пояснил он.

Трасса не перерезана, однако передвигаться по ней все равно довольно рискованно. Трегубов еще раз подчеркнул, что враг не смог взять ее под контроль и не достиг цели.

Российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. В течение суток зафиксировано 167 боевых столкновений. Больше всего атак зафиксировано на Курском, Покровском и Лиманском направлениях.