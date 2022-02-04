Травмы черепа и переломы конечностей: пострадавшие в ДТП на Полтавщине в тяжелом состоянии
Источник:Суспільне
На Полтавщине 3 февраля произошло масштабное ДТП. В результате него пострадали 11 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Троих пострадавших госпитализировали в Лубенскую больницу. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора медучреждения Александр Сыченко.
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Детали о состоянии пострадавших
- Мужчина 1987-го года рождения находится в тяжелом состоянии в реанимации с политравмой. Пострадавший – на аппаратном дыхании. У него травма черепа, мозговая гематома, ушиб мозга, переломы ребер и конечностей.
- Мужчина 1987-го года рождения также в реанимации с политравмой. Состояние пострадавшего тяжелое, он – на аппаратном дыхании.
- 22-летняя киевлянка находится в тяжелом состоянии в реанимации.
- Двое других мужчин в возрасте 19 и 65 лет – с травами и также порезами. Их состояние удовлетворительное.
Остальные люди находятся в состоянии средней тяжести, а некоторых уже отпустили домой.
Уже поздно было вечером, поэтому все начали спать. Минут 15 – 20 после отъезда от Пирятина случился сильный удар, маршрутка перевернулась,
– рассказал пострадавший Игорь Рыжков.
Еще 7 человек доставили в Пирятинскую больницу. Пострадавшего ребенка родители отвезли в Сумскую детскую больницу. После осмотра семью отпустили домой.Обратите внимание! Пассажиры маршрутки, попавшей в ДТП были застрахованы. Об этом заявила диспетчер службы, которой принадлежит транспорт.
Главное о масштабном ДТП
- Авария случилась около 20 часов вечера на автодороге Пирятин – Сумы вблизи села Вишневое Лубенского района.
- Известно, что столкнулись грузовик Renault Magnum, легковушка Cherry Amulet, микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter и тягач Volvo с полуприцепом.
- В результате ДТП пострадали водители легковушки, а также водитель и 9 пассажиров микроавтобуса.
- Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.