Травмы головы и ожоги: что известно о состоянии пострадавших из-за взрыва в Запорожье

В Запорожье в жилом доме в ночь на 28 января взорвался газ. Двое людей получили ранение и находятся в больнице

Трагедия произошла ночью. Известно, что один человек погиб.

К теме В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв, есть жертва

Двое травмированных получили многочисленные травмы

Взрыв произошел на улице Ивана Франко в Запорожье в жилом доме.

Пострадало 2 человека: женщина примерно 35 лет и женщина 55 лет и была констатирована смерть пострадавшей женщины 76 лет,

– сообщили в больнице.

Добавили, что на месте происшествия работали 2 фельдшерские, 1 врачебная, 1 кардио реанимационная и 2 реанимационные бригады.

80% ожогов тела и травмы головы

По состоянию ориентировочно на 9 часов 28 января пострадавшие:

женщина 35 лет – получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела 2А – 3 степени, то есть 80% тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок;

женщина 55 лет – получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения.

Раненые женщины находятся в больнице. К сожалению, один человек погиб.