Требовал взятку в 4 миллиона: чиновника из Офиса генпрокурора взяли под стражу

Высокопоставленного чиновника Офиса генпрокурора разоблачили на вымогательстве взятки. Речь идет о 150 тысячах долларов (более 4 миллионах гривен).

Эти деньги чиновник хотел взять за закрытие уголовного дела и возвращение изъятой при обыске в рамках этого дела собственности – 4 элитных автомобилей. Но в итоге попал за решетку.

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Обещал вернуть 4 изъятых элитных автомобиля и закрыть уголовное дело

О скандальной коррупционной оборудке в Офисе генпрокурора стало известно 13 января. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила в фейсбуке о разоблачении требовавшего взятку чиновника.

Речь идет о сумме в 150 тысяч долларов (это примерно 4,2 миллиона гривен), которые один из заместителей руководителя отдела в Офисе генпрокурора хотел получить за:

Содействие в возвращении 4 дорогих автомобилей владельцу.

И закрытие уголовного дела.

Элитные автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover, как отмечает САП, были изъяты во время обыска в рамках одного из уголовных производств.

В результате правоохранители задержали самого чиновника и посредника.

Подозреваемому прокурору избрали меру пресечения – содержание под стражей

Подозрение мужчине объявили в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. И уже 14 января, как сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в фейсбуке:

Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей до 13 марта 2022 года.

Но с правом внести залог в 2 миллиона и 471 тысячу гривен.

Подозреваемый прокурор сразу же был взят под стражу в зале суда.

Даже если он внесет залог, то не будет иметь права отлучаться с места жительства, общаться со свидетелями, а еще должен будет сдать паспорта и другие документы для выезда за границу, и носить электронное средство контроля.

правоохранители не называют имя задержанного прокурора. По информации же "Украинской правды", речь идет о заместителе начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захаре Антипове.



Правоохранители поймали взяточника-прокурора с поличным / Фото САП и НАБУ

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