Седьмой немецкий канцлер Герхард Шредер, славящийся теплыми отношениями с российским диктатором владимиром путиным, цинично заявил, что для решения газового дефицита в стране следует запустить российский газопровод "Северный поток-2".

Соответствующие тезисы Шредера прозвучали в новом интервью еженедельнику Stern. Интересно, что накануне экс-канцлер ездил в Москву, где встречался с президентом россии.

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Шредер о газопроводе "Северный поток-2"

Пока весь мир пытается усилить санкции против России, отдельные политики продолжают поддерживать дружеские отношения с представителями власти государства-агрессора. К примеру, Шредер продолжает лоббировать решение запустить российский газопровод "Северный поток-2". По его мнению, это самый простой способ обеспечить Германию газом. В то же время, вопрос финансирования войны экс-канцлера не беспокоит.

Строительство "Северного потока-2" завершено. Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" проблем с поставками не будет,

– считает он.

Оправдывая свое заявление, Шредер отметил, что из-за дефицита газа пострадает немецкая промышленность, в частности заводы по изготовлению бумаги и стекла. К тому же он подчеркнул, что во время его каденции немцы зависели от российского газа всего на 35%.

Экс-канцлер озвучил пожелания россии

После того, как Шредер вроде бы отдыхал в Москве, у него появилась информация о планах кремля. В первую очередь, он заверил, что есть "хорошие новости" для Украины, ведь россия хочет пойти на переговоры.

Первым успехом является сделка по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня.

– заявил он.

Друг путина сделал возмутительное заявление, подчеркнув, что Меркель и Штайнмайер приняли "мудрое решение" на саммите НАТО в 2008 году, когда не разрешили Украине вступить в Альянс. Сейчас, по его мнению, альтернативой членству в НАТО для Украины якобы может стать военный нейтралитет, как в Австрии. А для Донбасса "нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".

Как правительство Германии планирует снизить зависимость от России:

Правительство Германии исследует возможность национализации части газопровода "Северного потока-2", расположенного на территории страны.

В то же время, общественный фонд Германии хочет разорвать связи с "Северным потоком-2". Однако для этого ему нужно погасить 12 миллионов евро своих обязательств.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить жилищные субсидии и защитить арендаторов от выселения из-за неоплаченных счетов за отопление.

А Мюнхен объявил об "энергетическом бонусе" в размере 100 евро домохозяйствам, которые сократят свое годовое потребление на 20 процентов, а его городская компания запустила конкурс энергосбережения для потребителей этой осенью. Обратите внимание – Давидюк о роли Шредера в международной политике россии: смотрите видео