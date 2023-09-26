Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что США и Евросоюз вероятно не прекратят финансовую поддержку Украины и военную помощь, если задержится реализация этих реформ.

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Поставки оружия, по мнению политолога, продолжатся независимо от того, будет ли выполняться план, очерченный США для Украины.

Ведь отсутствие оружия в нашей стране – это изменение стратегических планов наших партнеров по поводу ожидаемых результатов войны. Один из результатов – недопустимость того, чтобы Владимир Путин одержал полноценную победу в войне.

Другой среды обитания Украина не имеет

В то же время звучит риторика, что, мол, размер помощи Украине может уменьшиться из-за того, что наши союзники считают – украинская экономика должна каким-то образом восстанавливаться.

И они привязывают пункты, исполнение которых обязательно, к вопросу участия западного частного капитала в формировании бизнес-кластеров или предпринимательской активности в Украине.

Сейчас Украина привлекает инвесторов, которые должны финансировать восстановление нашей страны после войны.

А нам говорят, если у вас есть планы по возобновлению коммерческой деятельности в Украине, создайте для этого условия. И здесь есть повод для возмущения, ведь можно предположить вмешательство в вопросы, касающиеся непосредственно компетенции власти внутри самой страны. И возникает очень много противоречий,

– отметил Вигиринский.

Однако другой среды существования у Украины нет. И апеллировать к другому центру, который зайдет в нашу страну с инвестициями, не стоит, потому что Украина находится в состоянии войны.

Политолог прокомментировал перспективы реализации в Украине реформ, полученных от США: смотрите видео

Борьба противоположностей

Все, что мы можно сделать в этой ситуации, если государство на это решится, – кредитовать собственный бизнес, чтобы он имел возможность формировать кластеры производства.

Однако украинские общественные настроения будут настроены на то, что "украинский бизнес есть зло, потому что там все – олигархи". И если начнут выдавать кредиты крупным украинским компаниям, люди скажут, что "олигархи договорились",

– подчеркнул политолог.

Также в ряде СМИ будет "подогреваться" нарратив, что из-за непринятия реформ Украина не получит вооружения от партнеров.

"Сейчас на широкую общественность выходят тезисы, что Украине "нельзя прогибаться". А с другой стороны – прогнуться нужно. Так и живем в постоянной борьбе противоположностей, которые удивительным образом уживаются", – отметил Андрей Вигиринский.

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