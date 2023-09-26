Политолог Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что США и Евросоюз вероятно не прекратят финансовую поддержку Украины и военную помощь, если задержится реализация этих реформ.
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Поставки оружия, по мнению политолога, продолжатся независимо от того, будет ли выполняться план, очерченный США для Украины.
Ведь отсутствие оружия в нашей стране – это изменение стратегических планов наших партнеров по поводу ожидаемых результатов войны. Один из результатов – недопустимость того, чтобы Владимир Путин одержал полноценную победу в войне.
Другой среды обитания Украина не имеет
В то же время звучит риторика, что, мол, размер помощи Украине может уменьшиться из-за того, что наши союзники считают – украинская экономика должна каким-то образом восстанавливаться.
И они привязывают пункты, исполнение которых обязательно, к вопросу участия западного частного капитала в формировании бизнес-кластеров или предпринимательской активности в Украине.
Сейчас Украина привлекает инвесторов, которые должны финансировать восстановление нашей страны после войны.
А нам говорят, если у вас есть планы по возобновлению коммерческой деятельности в Украине, создайте для этого условия. И здесь есть повод для возмущения, ведь можно предположить вмешательство в вопросы, касающиеся непосредственно компетенции власти внутри самой страны. И возникает очень много противоречий,
– отметил Вигиринский.
Однако другой среды существования у Украины нет. И апеллировать к другому центру, который зайдет в нашу страну с инвестициями, не стоит, потому что Украина находится в состоянии войны.
Политолог прокомментировал перспективы реализации в Украине реформ, полученных от США: смотрите видео
Борьба противоположностей
Все, что мы можно сделать в этой ситуации, если государство на это решится, – кредитовать собственный бизнес, чтобы он имел возможность формировать кластеры производства.
Однако украинские общественные настроения будут настроены на то, что "украинский бизнес есть зло, потому что там все – олигархи". И если начнут выдавать кредиты крупным украинским компаниям, люди скажут, что "олигархи договорились",
– подчеркнул политолог.
Также в ряде СМИ будет "подогреваться" нарратив, что из-за непринятия реформ Украина не получит вооружения от партнеров.
"Сейчас на широкую общественность выходят тезисы, что Украине "нельзя прогибаться". А с другой стороны – прогнуться нужно. Так и живем в постоянной борьбе противоположностей, которые удивительным образом уживаются", – отметил Андрей Вигиринский.
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Больше о реформах от США, которые должна выполнить Украина
- Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл предоставил Украине список реформ, которые должны осуществить украинские власти. Принятие этих законов позволит получать помощь от партнеров в будущем.
- Реформированию должны подлежать наблюдательные советы государственных предприятий, антикоррупционные органы (САП, НАБУ и НАПК), а также высший совет правосудия и судебная ветвь власти. Также изменения должны произойти в Министерстве обороны и во всех силовых структурах.
- В офисе Президента Украины отреагировали на предложения от партнеров. Ведь, по словам советника главы ОПУ, перечень реформ от США является предложением, не ультиматумом. Он подчеркнул, что партнеры акцентируют внимание на том, что "Россия способна долю своих ресурсов инвестировать в продолжение войны". И вне зависимости от того, как будут разворачиваться дальнейшие события, союзники "должны понимать свои стратегические приоритеты" и "понимать, куда инвестировать деньги".
- Также Подоляк отметил, что "большинство пунктов, имеющихся в списке реформ от США – реалистичны".