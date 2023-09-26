Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що США та Євросоюз ймовірно не припинять фінансову підтримку України та військову допомогу у разі затримання реалізації цих реформ.
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Постачання зброї, на думку політолога, буде здійснюватись незалежно від того, чи виконуватиметься план, окреслений США для України.
Адже відсутність зброї в нашій країні – це зміна стратегічних планів наших партнерів щодо очікуваних результатів війни. Один з результатів – недопустимість отримання повноцінної перемоги у війні Владіміром Путіним.
Іншого середовища існування Україна не має
Водночас звучить риторика, що, мовляв, розмір допомоги Україні може зменшитись через те, що наші союзники вважають – українська економіка має якимось чином відновлюватись.
І вони прив'язують пункти, виконання яких є обов'язковими, до питання участі західного приватного капіталу у формуванні бізнес-кластерів або підприємницької активності в Україні.
Зараз Україна залучає інвесторів, які мають фінансувати відновлення нашої країни після війни.
А нам говорять, якщо маєте плани щодо відновлення комерційної діяльності в Україні, створіть для цього умови. І тут є над чим обурюватись, адже можна припустити втручання у питання, які стосуються безпосередньо компетенції влади всередині самої країни. І виникає дуже багато суперечностей,
– зазначив Вігірінський.
Однак іншого середовища існування Україна не має. І апелювати до іншого центру, який зайде до нашої країни з інвестиціями не варто, тому що Україна перебуває у стані війни.
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Боротьба протилежностей
Все, що ми можна зробити у цій ситуації, якщо держава на це наважиться, – кредитувати власний бізнес, щоб він мав можливість формувати кластери виробництва.
Проте українські суспільні настрої будуть налаштовані на те, що "український бізнес є зло, тому що там усі – олігархи". І якщо почнуть видавати кредити великим українським компаніям, люди скажуть, що "олігархи домовились",
– підкреслив політолог.
Також у низці ЗМІ буде "підігріватися" наратив, що через не прийняття реформ Україна не отримає озброєння від партнерів.
"Зараз на широкий загал виходять тезиси, що Україні "не можна прогинатися". А з іншого боку – прогнутися потрібно. Так і живемо у постійній боротьбі протилежностей, які дивним чином уживаються", – зазначив Андрій Вігірінський.
До теми США підтвердили, що передали Україні список реформ для отримання військової допомоги
Більше про реформи від США, які має виконати Україна
- Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надав Україні список реформ, які має здійснити українська влада. Ухвалення цих законів дозволить отримувати допомогу від партнерів у майбутньому.
- Реформуванню мають підлягати наглядові ради державних підприємств, антикорупційні органи (САП, НАБУ та НАЗК), а також Вища рада правосуддя та судова гілка влади. Також зміни мають відбутися в Міністерстві оборони та всіх силових структурах.
- В офісі Президента України відреагували на пропозиції від партнерів. Адже за словами радника глави ОПУ, перелік реформ від США є пропозицією, не ультиматумом. Він наголосив, що партнери акцентують на тому, що "Росія спроможна частку своїх ресурсів інвестувати в продовження війни". І незалежно від того, як будуть розгортатися подальші події, союзники "повинні розуміти свої стратегічні пріоритети" і "розуміти, куди інвестувати гроші".
- Також Подоляк зазначив, що "більшість пунктів, наявних у списку реформ від США – реалістичні".