В трех форматах: журналист Bellingcat анонсировал выход материала о "вагнеровцах"

Расследователи Bellingcat опубликуют материал о "вагнеровцах". Этому делу будут посвящены публикации в трех форматах.

Текстовая версия расследования выйдет в течение ближайшего месяца. Об этом заявил Христо Грозев на MezhyhiryaFest-2021.

Читайте также Зеленский к этому вовсе не причастен, – Лукашенко прокомментировал дело "вагнеровцев"

Фильм перенесли из-за расследования CNN

По его словам, премьеру фильма перенесли из-за расследования, которое делало CNN. Он отметил, что расследования изданий немного пересекаются.

Известно о 3 форматах расследования

Расследование о срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев" должны были опубликовать еще 29 июля 2021 года – к годовщине "Вагнергейта".

Как рассказал Христо Грозев, расследование опубликуют в трех форматах:

2-часовой документальный фильм-расследование. Его опубликуют не раньше, чем в 2022 году;

Его опубликуют не раньше, чем в 2022 году; более короткий документальный фильм – медийный продукт, который выпустят раньше;

– медийный продукт, который выпустят раньше; текстовая версия, которая появится в течение ближайшего месяца.

Украинская власть не дала комментариев

Команда Bellingcat хотела взять комментарии у украинских властей. Но никто из представителей политической верхушки не предоставил их.

"Мы ждали их ответа полгода. Но я считаю, что они сделали много позитивных вещей, чтобы доказать, что эта история ложная, что они не виновны", – сказал расследователь.

Коротко о деле "вагнеровцев"