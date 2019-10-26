Трех сотрудников администрации Трампа вызвали для дачи показаний по делу об импичменте

Демократы из палаты представителей Конгресса США вызвали для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа трех высокопоставленных чиновников Белого дома.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф направил повестки о вызове в Конгресс США сотрудникам административно-бюджетного управления Белого дома Майклу Даффи и Расселу Воуту, сообщает издание The Hill.

К теме: Республиканцы со столкновениями сорвали слушания по импичмента Трампа

Стоит отметить, что Майкла Даффи считают ключевой фигурой в решении администрации отказать в военной помощи Украине. Его вызвали для дачи показаний 5 ноября. Воута же в Конгрессе ждут 6 ноября.

Также на допрос вызвали советника государственного департамента США Ульриха Брехбула. Демократы требуют, чтобы он явился для дачи показаний 6 ноября.

К слову, Воут ранее отмечал, что ни он ни Даффи не собираются подчиняться повестке из Конгресса. Впрочем, как и вся администрация президента Трампа, которая 9 октября единогласно отказалась участвовать в процедуре импичмента президента США, направив соответствующее письмо Палате представителей Конгресса.

Почему Трампу хотят объявить импичмент?