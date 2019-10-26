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      Трех сотрудников администрации Трампа вызвали для дачи показаний по делу об импичменте

      9 Читати новину українською
      Рассел Воут
      Рассел Воут / AFP

      Демократы из палаты представителей Конгресса США вызвали для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа трех высокопоставленных чиновников Белого дома.

      Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф направил повестки о вызове в Конгресс США сотрудникам административно-бюджетного управления Белого дома Майклу Даффи и Расселу Воуту, сообщает издание The Hill.

      К теме: Республиканцы со столкновениями сорвали слушания по импичмента Трампа

      Стоит отметить, что Майкла Даффи считают ключевой фигурой в решении администрации отказать в военной помощи Украине. Его вызвали для дачи показаний 5 ноября. Воута же в Конгрессе ждут 6 ноября.

      Также на допрос вызвали советника государственного департамента США Ульриха Брехбула. Демократы требуют, чтобы он явился для дачи показаний 6 ноября.

      К слову, Воут ранее отмечал, что ни он ни Даффи не собираются подчиняться повестке из Конгресса. Впрочем, как и вся администрация президента Трампа, которая 9 октября единогласно отказалась участвовать в процедуре импичмента президента США, направив соответствующее письмо Палате представителей Конгресса.

      Почему Трампу хотят объявить импичмент?

      • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.
      blog_ava
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      25 октября
      22868
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости США Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости политики
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