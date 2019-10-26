Трьох високопосадовців адміністрації Трампа викликали для свідчень у справі про імпічмент

Демократи з палати представників Конгресу США викликали для надання свідчень в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа трьох високопоставлених чиновників Білого дому.

Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф направив повістки про виклик до Конгресу США співробітникам адміністративно-бюджетного управління Білого дому Майклу Даффі і Расселу Воуту, повідомляє видання The Hill.

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Варто зазначити, що Майкла Даффі вважають ключовою фігурою у рішенні адміністрації відмовити у військовій допомозі Україні. Його викликали для надання свідчень 5 листопада. Воута ж у Конгресі чекають 6 листопада.

Також на допит викликали радника державного департаменту США Ульріха Брехбула. Демократи вимагають, щоб він з'явився для надання свідчень 6 листопада.

До слова, Воут раніше наголошував, що ні він ні Даффі не збираються підкорятися повістці з Конгресу. Зрештою, як і вся адміністрація президента Трампа, яка 9 жовтня одноголосно відмовилася брати участь в процедурі імпічменту президента США, направивши відповідний лист Палаті представників Конгресу.

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