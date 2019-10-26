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      Трьох високопосадовців адміністрації Трампа викликали для свідчень у справі про імпічмент

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      Рассел Воут
      Рассел Воут / AFP

      Демократи з палати представників Конгресу США викликали для надання свідчень в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа трьох високопоставлених чиновників Білого дому.

      Голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф направив повістки про виклик до Конгресу США співробітникам адміністративно-бюджетного управління Білого дому Майклу Даффі і Расселу Воуту, повідомляє видання The Hill.

      До теми: Республіканці із сутичками зірвали слухання щодо імпічмента Трампа

      Варто зазначити, що Майкла Даффі вважають ключовою фігурою у рішенні адміністрації відмовити у військовій допомозі Україні. Його викликали для надання свідчень 5 листопада. Воута ж у Конгресі чекають 6 листопада.

      Також на допит викликали радника державного департаменту США Ульріха Брехбула. Демократи вимагають, щоб він з'явився для надання свідчень 6 листопада.

      До слова, Воут раніше наголошував, що ні він ні Даффі не збираються підкорятися повістці з Конгресу. Зрештою, як і вся адміністрація президента Трампа, яка 9 жовтня одноголосно відмовилася брати участь в процедурі імпічменту президента США, направивши відповідний лист Палаті представників Конгресу.

      Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

      • У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      25 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Імпічмент Трампа Новини США
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