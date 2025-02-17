Вероятно, в Саудовской Аравии: какие перспективы трехсторонних переговоров Украины, России и США

Западные медиа пишут, что Соединенные Штаты Америки якобы намерены сначала провести двусторонние переговоры с Россией и Украиной по очереди, а уже после этого организовать трехстороннюю встречу.

В эфире 24 Канала политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко оценил перспективу такой инициативы. По его мнению, наибольший интерес по встрече проявляет Россия, ведь для страны-агрессора это большая легитимизация и показатель того, что, несмотря на то, что Москва уничтожила современную архитектуру мировой безопасности с ней все равно готовы говорить США.

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Есть ли сейчас смысл в трехсторонних переговорах

По мнению политолога, пока не синхронизированы позиции ни с Украиной, ни с Европейским Союзом, абсолютно бесперспективно проводить встречи в трехстороннем формате США, Украина и Россия. Более того, это может навредить, ведь если без повестки садиться за стол переговоров, то таким образом украинская сторона может легализовать такой формат переговоров.

Если мы переходим в прагматическую эру взаимоотношений и Соединенные Штаты будут выполнять роль сильного переговорщика, а не страны, которая будет воевать за Украину и продолжать помогать, тогда конечно Киеву нужно делать все возможно, чтобы за столом переговоров была представлена Европа,

– сказал Буряченко.

В то же время в команде Трампа откровенно заявили, что позиции Европы будут учтены, но "физически" она не будет присутствовать за столом переговоров.

Политолог предположил, что в ближайшее время, вероятнее всего, в Саудовской Аравии состоится двусторонний трек переговоров между Россией и Соединенными Штатами. Однако не в том формате, что сначала Соединенные Штаты встречаются с Россией, тогда с Украиной, а потом все вместе.

Эта история совершенно другая. Соединенным Штатам есть о чем поговорить с Россией. Трамп все же воспринимает это с точки зрения бизнес подхода,

– отметил Буряченко.

По его словам, в диалоге между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии будет обсуждаться вопрос Африки. Ведь одна из целей Трампа – оттянуть Россию от Китая и балансировать их зоны геополитического влияния. Со слабой Россией Африка начала больше ориентироваться на Глобальный Юг, лидером которого является Китай. Поэтому не исключено, что Соединенные Штаты даже помогут России сохранить две базы в Сирии.

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Кроме региональных вопросов, которые будут в диалоге с Россией, Трампа волнует контроль над ядерным вооружением. Соответственно американский президент, возможно, попытается договориться с Россией о пролонгации двустороннего соглашения о пропорциональном уменьшении ядерных потенциалов, которая завершает свое действие в 2026 году.

К слову, в Саудовской Аравии 18 февраля состоятся переговоры между США и Россией. В Эр-Рияд уже вылетели глава МИД Сергей Лавров и главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков.