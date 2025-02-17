В етері 24 Каналу політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко оцінив перспективу такої ініціативи. На його думку, найбільший інтерес щодо зустрічі проявляє Росія, адже для країни-агресора це велика легітимізація й показник того, що, попри те, що Москва знищила сучасну архітектуру світової безпеки з нею все одно готові говорити США.

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Чи є зараз сенс у тристоронніх переговорах

На думку політолога, допоки не синхронізовані позиції ні з Україною, ні з Європейським Союзом, абсолютно безперспективно проводити зустрічі в тристоронньому форматі США, Україна та Росія. Ба більше, це може нашкодити, адже якщо без повістки сідати за стіл перемовин, то таким чином українська сторона може легалізувати такий формат перемовин.

Якщо ми переходимо у прагматичну еру взаємовідносин й Сполучені Штати виконуватимуть роль сильного перемовника, а не країни, яка воюватиме за Україну й продовжуватиме допомагати, тоді звичайно Києву потрібно робити все можливо, щоб за столом перемовин була представлена Європа,

– мовив Буряченко.

Водночас у команді Трампа відверто заявили, що позиції Європи будуть враховані, але "фізично" вона не буде присутньою за столом переговорів.

Політолог припустив, що найближчим часом, найімовірніше, у Саудівській Аравії відбудеться двосторонній трек перемовин між Росією та Сполученими Штатами. Однак не в тому форматі, що спершу Сполучені Штати зустрічаються з Росією, тоді з Україною, а потім усі разом.

Ця історія абсолютно інша. Сполученим Штатам є багато про що поговорити з Росією. Трамп все ж таки сприймає це з погляду бізнес підходу,

– зауважив Буряченко.

З його слів, у діалозі між американською та російською делегаціями в Саудівській Аравії обговорюватиметься питання Африки. Адже одна з цілей Трампа – відтягнути Росію від Китаю та балансувати їхні зони геополітичного впливу. Зі слабкою Росією Африка почала більше орієнтуватися на Глобальний Південь, лідером якого є Китай. Тож не виключено, що Сполучені Штати навіть допоможуть Росії зберегти дві бази в Сирії.

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Окрім регіональних питань, які будуть в діалозі з Росією, Трампа хвилює контроль над ядерним озброєнням. Відповідно американський президент, можливо, спробує домовитися з Росією про пролонгацію двосторонньої угоди про пропорційне зменшення ядерних потенціалів, яка завершує свою дію у 2026 році.

До слова, у Саудівській Аравії 18 лютого відбудуться перемовини між США та Росією. До Ер-Ріяда вже вилетіли очільник МЗС Сєргєй Лавров і головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков.