Команда Украины уже направляется в Эмираты для встречи с делегациями США и России, – Зеленский
- Украинская делегация отправилась на трехсторонние мирные переговоры.
- Встреча пройдет в ОАЭ.
Вечером 22 января украинская переговорная делегация отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Там запланирована трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США.
Об этом проинформировал Владимир Зеленский. Он отметил, что будет ожидать результатов переговоров.
К теме Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на трехсторонней встрече в ОАЭ
Что известно о запланированной встрече в Абу-Даби?
На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины анонсировал новый раунд переговоров по урегулированию войны в Украине. Встреча с участием делегаций Украины, России и США стартует уже 23 января в ОАЭ.
Именно туда, по словам Зеленского, уже направляется украинская команда. Ранее он назвал состав переговорной группы, в которую, в частности, вошел глава ОП Кирилл Буданов.
Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами,
– отметил глава государства.
Тем временем переговоры продолжаются и в Кремле. Там вечером 22 января приземлился самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на борту. Американцы встретились с российским президентом Владимиром Путиным. В переговорах также участвует старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Какие ожидания от переговоров?
По данным FT, представители США и Украины должны предложить России заключить энергетическое перемирие. Речь идет о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам обеих сторон. Этот шаг рассматривается как часть более широкой стратегии постепенной деэскалации конфликта.
Вероятно, именно это предложение (или его ключевые параметры) планируют детально обсудить во время трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, которая должна состояться 23 января.
Со своей стороны Стив Уиткофф сообщил, что в Абу-Даби начнут работу специальные рабочие группы, в частности на уровне военных экспертов. Он также отметил, что переговоры уже демонстрируют ощутимый прогресс вперед.