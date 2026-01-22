Укр Рус
Команда Украины уже направляется в Эмираты для встречи с делегациями США и России, – Зеленский
22 января, 23:57
Команда Украины уже направляется в Эмираты для встречи с делегациями США и России, – Зеленский

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Украинская делегация отправилась на трехсторонние мирные переговоры.
  • Встреча пройдет в ОАЭ.

Вечером 22 января украинская переговорная делегация отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. Там запланирована трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США.

Об этом проинформировал Владимир Зеленский. Он отметил, что будет ожидать результатов переговоров.

К теме Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на трехсторонней встрече в ОАЭ

Что известно о запланированной встрече в Абу-Даби?

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины анонсировал новый раунд переговоров по урегулированию войны в Украине. Встреча с участием делегаций Украины, России и США стартует уже 23 января в ОАЭ.

Именно туда, по словам Зеленского, уже направляется украинская команда. Ранее он назвал состав переговорной группы, в которую, в частности, вошел глава ОП Кирилл Буданов.

Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами,
– отметил глава государства.

Тем временем переговоры продолжаются и в Кремле. Там вечером 22 января приземлился самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на борту. Американцы встретились с российским президентом Владимиром Путиным. В переговорах также участвует старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Какие ожидания от переговоров?

  • По данным FT, представители США и Украины должны предложить России заключить энергетическое перемирие. Речь идет о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам обеих сторон. Этот шаг рассматривается как часть более широкой стратегии постепенной деэскалации конфликта.

  • Вероятно, именно это предложение (или его ключевые параметры) планируют детально обсудить во время трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, которая должна состояться 23 января.

  • Со своей стороны Стив Уиткофф сообщил, что в Абу-Даби начнут работу специальные рабочие группы, в частности на уровне военных экспертов. Он также отметил, что переговоры уже демонстрируют ощутимый прогресс вперед.