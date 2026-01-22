Про таке поінформував Володимир Зеленський. Він зазначив, що очікуватиме результатів перемовин.
До теми Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на тристоронній зустрічі в ОАЕ
Що відомо про заплановану зустріч в Абу-Дабі?
На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України анонсував новий раунд переговорів стосовно врегулювання війни в Україні. Зустріч за участі делегацій України, Росії та США стартуватиме вже 23 січня в ОАЕ.
Саме туди, за словами Зеленського, вже прямує українська команда. Раніше він назвав склад переговорної групи, до якої, зокрема, увійшов очільник ОП Кирило Буданов.
Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками,
– зазначив глава держави.
Тим часом переговори тривають і в Кремлі. Там ввечері 22 січня приземлився літак зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером на борту. Американці зустрілися з російським президентом Володимиром Путіним. У перемовинах також бере участь старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.
Які очікування від переговорів?
За даними FT, представники США та України мають запропонувати Росії укласти енергетичне перемир'я. Мовиться про взаємну відмову від ударів по енергетичних об'єктах обох сторін. Цей крок розглядається як частина ширшої стратегії поступової деескалації конфлікту.
Ймовірно, саме цю пропозицію (або її ключові параметри) планують детально обговорити під час тристоронньої зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка має відбутися 23 січня.
Зі свого боку Стів Віткофф повідомив, що в Абу-Дабі розпочнуть роботу спеціальні робочі групи, зокрема на рівні військових експертів. Він також відзначив, що перемовини вже демонструють відчутний поступ уперед.