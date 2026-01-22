Про таке поінформував Володимир Зеленський. Він зазначив, що очікуватиме результатів перемовин.

До теми Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на тристоронній зустрічі в ОАЕ

Що відомо про заплановану зустріч в Абу-Дабі?

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України анонсував новий раунд переговорів стосовно врегулювання війни в Україні. Зустріч за участі делегацій України, Росії та США стартуватиме вже 23 січня в ОАЕ.

Саме туди, за словами Зеленського, вже прямує українська команда. Раніше він назвав склад переговорної групи, до якої, зокрема, увійшов очільник ОП Кирило Буданов.

Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками,

– зазначив глава держави.

Тим часом переговори тривають і в Кремлі. Там ввечері 22 січня приземлився літак зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером на борту. Американці зустрілися з російським президентом Володимиром Путіним. У перемовинах також бере участь старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Які очікування від переговорів?