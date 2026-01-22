Об этом проинформировал Владимир Зеленский. Он отметил, что будет ожидать результатов переговоров.

Что известно о запланированной встрече в Абу-Даби?

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины анонсировал новый раунд переговоров по урегулированию войны в Украине. Встреча с участием делегаций Украины, России и США стартует уже 23 января в ОАЭ.

Именно туда, по словам Зеленского, уже направляется украинская команда. Ранее он назвал состав переговорной группы, в которую, в частности, вошел глава ОП Кирилл Буданов.

Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами,

– отметил глава государства.

Тем временем переговоры продолжаются и в Кремле. Там вечером 22 января приземлился самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на борту. Американцы встретились с российским президентом Владимиром Путиным. В переговорах также участвует старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Какие ожидания от переговоров?