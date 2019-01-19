Трем лицам, которые незаконно переправляли людей из России в Украину, объявили о подозрении

Генеральная прокуратура объявила о подозрении трем лицам, которые в течение 2018 года организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины с территории РФ.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины.

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Благодаря эффективному процессуальному руководству прокуратурой Харьковской области объявлено о подозрении трем лицам в совершении преступлений в составе организованной группы, которые на протяжении 2018 года организовали незаконную переправку через государственную границу Украины с территории Российской Федерации на территорию Украины граждан Сомали, Афганистана и Социалистической Республики Вьетнам, с целью дальнейшей их переправки в страны ЕС, однако указанные незаконные действия были прекращены сотрудниками правоохранительных органов,

– говорится в сообщении.

Сейчас члены организованной группы находятся под стражей.

Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, что за первые три недели 2019 года пограничники разрешили въехать на территорию Украины почти 30 тысячам россиян.