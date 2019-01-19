Трьом особам, які незаконно переправляли людей з Росії в Україну, оголосили про підозру

Генеральна прокуратура оголосила про підозру трьом особам, які впродовж 2018 року організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України з території РФ.

Про це повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Генеральної прокуратури України.

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Завдяки ефективному процесуальному керівництву прокуратурою Харківської області оголошено про підозру трьом особам у вчиненні злочинів у складі організованої групи, які упродовж 2018 року організували незаконне переправлення через державний кордон України з території Російської Федерації на територію України громадян Сомалі, Афганістану та Соціалістичної Республіки В’єтнам, з метою подальшого їх переправлення до країн ЄС, однак вказані незаконні дії були припинені працівниками правоохоронних органів,

– йдеться у повідомленні.

Наразі члени організованої групи перебувають під вартою.

Згідно із законом такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, що за перші три тижні 2019 року прикордонники дозволили в'їхати на територію України майже 30 тисячам росіян.