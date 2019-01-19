Трьом особам, які незаконно переправляли людей з Росії в Україну, оголосили про підозру
Генеральна прокуратура оголосила про підозру трьом особам, які впродовж 2018 року організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України з території РФ.
Про це повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Генеральної прокуратури України.
Читайте також: Правоохоронці обшукують мерію Дніпра
Завдяки ефективному процесуальному керівництву прокуратурою Харківської області оголошено про підозру трьом особам у вчиненні злочинів у складі організованої групи, які упродовж 2018 року організували незаконне переправлення через державний кордон України з території Російської Федерації на територію України громадян Сомалі, Афганістану та Соціалістичної Республіки В’єтнам, з метою подальшого їх переправлення до країн ЄС, однак вказані незаконні дії були припинені працівниками правоохоронних органів,
– йдеться у повідомленні.
Наразі члени організованої групи перебувають під вартою.
Згідно із законом такі дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України.
Нагадаємо, що за перші три тижні 2019 року прикордонники дозволили в'їхати на територію України майже 30 тисячам росіян.