"Тренд на политзаключенных и пытки": годовщина начала репрессий Лукашенко
Источник:24 канал
Пытки, избиения, обыски в домах, политическое преследование и убийства. После выборов президента Беларуси, повлекших массовые протесты, прошел ровно год. Как изменилась страна и какими были первые августовские дни 2020 года – сайту 24 канала рассказали сами белорусы.
9 августа 2020 года состоялись выборы президента Республики Беларусь, которые прошли на фоне непрекращающихся репрессий, в атмосфере страха и запугивания общества. Избирательный процесс не отвечал международным стандартам относительно свободных и демократических выборов.
Многочисленные нарушения и фальсификации не позволяют считать результаты, объявленные ЦИК, реальным изображением воли граждан Беларуси. Недоверие к официальным результатам выборов привело к массовым стихийным мирным протестам граждан как в столице, так и в других городах по всей стране.
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Случаи пыток и репрессий учащаются
Белорусский Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что за август 2020 года за участие в мирных акциях протеста были задержаны более 7500 граждан. Большое количество задержанных после дня выборов привело к перегрузке системы МВД. В результате оно не могло в течение нескольких дней предоставлять родственникам информацию о судьбе и местонахождении задержанных.
В течение месяца правозащитники зафиксировали 500 случаев пыток, которые свидетельствуют об их массовом и систематическом использовании.
Военный тянет по асфальту участника акций протеста в Минске, которые начались после объявления предварительных результатов выборов президента Беларуси / Фото – TUT.BY
Политически мотивированные репрессии продолжались целый год. По состоянию на июль 2021 года по данным "Вясна", правоохранители в разных районах Минска проникают в дома и квартиры в поисках символов протеста, задерживая их на работе, проводят обыски и допросы.
Власть усиливает различные формы давления и репрессий за активное гражданство и недовольство действиями правительства. Суды рассматривают административные дела против граждан, задержанных за флаги и наклейки на окнах и квартирах, вывешивание государственных флагов и других символов..,
– говорится в мониторинге.
Продолжаются задержания мирных протестующих, а также за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных домах и на территориях. В июле, по данным Правозащитного центра, суды наложили по меньшей мере 27 штрафов на общую сумму 52,5 тысячи белорусских рублей. А также по меньшей мере 58 административных арестов на общую сумму 932 дня. Также сообщается о задержании в июле по меньшей мере 327 человек.
В течение июля 2021 года минимум 107 человек были осуждены за уголовно-политические дела. Мониторинг судебных процессов, которые проводили волонтеры и адвокаты Правозащитного центра, обнаружил многочисленные нарушения принципов справедливого судебного разбирательства и процессуальных прав и гарантий обвиняемого. В местах лишения свободы сегодня в Беларуси находится 604 политзаключенных, их количество продолжает расти.
Правозащитный центр сообщает и о пытках, психологическом давлении и угрозах. В частности, в июле 2021 года Дмитрий Ластовский рассказал об угрозах жизни и здоровью, Евгений Че об электрошоковых пытках, Растислав Стефанович, Павел Нядбайла и Александр Резник об избиении при задержании. Однако, суд отклонил ходатайство защитников трех последних подсудимых о присоединении материалов к расследованию по заявлению о пытках к материалам дела.
Некоторые из политзаключенных Беларуси заявили о пытках / Фото – Правозащитный Центр "Вясна"
По меньшей мере 26 журналистов и работников средств массовой информации продолжают содержаться в изоляторах и колониях. Более 50 неприбыльных организаций были ликвидированы властями в течение июля, а ряд общественных организаций снят с регистрации.
Данные белорусских властей
Генеральный прокурор заявил, что в Беларуси открыто более 4200 уголовных дел, связанных с так называемым экстремизмом и терроризмом. По его словам, уже возбуждено 803 уголовных дела против 1116 человек. Рассмотрены 704 уголовных дела против 955 человек.
В то же время Следственный комитет сообщил о возбуждении 4691 уголовного дела по 4196 фактам с августа 2020 года, "проявления, связанные с незаконными массовыми событиями, волнениями, протестами, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием". И угрозы в адрес чиновников и членов их семей".
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Среди зарегистрированных наибольшую долю имеют преступления, предусмотренные ст. 341 (осквернение зданий и повреждение имущества) и ст. 369. Расследование 857 уголовных дел завершено; из них прокурор для направления в суд передал 825 уголовных дел по 1184 преступления.
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"Приходили бесконечные звонки о задержании, избиении, пулевых ранениях журналистов"
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Гарецкий вспоминает, что массовые нарушения прав представителей СМИ начались с первых дней после выборов. В 2017 году, говорит мужчина, в Беларуси на акциях были десятки задержанных.
Поэтому, до 9 августа журналисты готовились работать в экстренном режиме. Однако, первые задержания начались еще в субботу, за день до выборов. И вся следующая неделя, говорит журналист, была "бесконечным потоком информации о репрессиях и задержаниях".
Напомню, что у нас не было интернета в Беларуси где-то с середины 9 августа до 11 августа, работал только Telegram. Я просыпался утром, включал компьютер, приходили бесконечные звонки о задержании, избиении, пулевых ранениях журналистов,
– рассказывает Горецкий.
"Мы пытались проверять эту информацию и размещать в Telegram. Я на днях смотрел горячую ленту тех августовских событий. Это были три дня, когда ты встаешь в 7:00 утра, начинаешь обзванивать полицию, изоляторы, узнавать, где вчерашние задержанные. Потом ты систематизируешь информацию, ищешь адвокатов, а с середины дня начинаются новые задержания коллег и до поздней ночи ты снова в этом живешь", – вспоминает он.
9 августа журналисты готовились работать в экстренном режиме – Борис Горецкий / Фото – фейсбук Бориса Горецкого
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов отмечает, что в первые дни протестов было задержано около сотни человек. В четверг, 12 августа, после выборов власть дала "задний ход" и появился интернет. А в ночь с 12 на 13 августа начали массово выпускать людей из разных изоляторов. Это были "ужасно избитые люди в крови и с переломами", вспоминает мужчина.
У нас есть много пострадавших. Журналистка "Белсат ТВ" Елена Дубовик попала в больницу, журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская была подстрелена и провела 38 дней в больнице,
– вспоминает Горецкий.
"Тренд" прошлого года"
Борис Горецкий говорит, что за этот год Беларусь изменилась до неузнаваемости. Ведь "до прошлого лета наша страна все же была островком стабильности с привкусом плесени, но, как минимум, был какой-то статус-кво между властью, СМИ, правозащитниками и обществом". С 9 августа 2020 года и в дальнейшем, говорит заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов, граждане столкнулись с "небывалой никогда ранее волной репрессий против многих слоев населения и представителей различных профессий".
В Беларусь летят численно граждане Ирана и Ирака для нелегального перехода границы. В свою очередь Литва их не пускает к себе, а Беларусь не дает им вернуться. Это дошло до страшного абсурда,
– говорит Горецкий.
"Белорусские пограничники – те, которые дали им уехать, потом становятся со щитами и не дают людям вернуться. Литовские правозащитники рассказывают, что слышны выстрелы из пулеметов в воздух, чтобы люди не возвращались в Беларусь. Медиа облетели кадры, как люди на маленькой полосе между двумя государствами греются у огня и сушат вещи от дождя. До такого состояния наша страна, к сожалению, докатилась. Это лишь один пример. Тысячи активистов, правозащитников, журналистов были вынуждены уехать. Большое количество политзаключенных – "тренд" прошлого года", – уверен он.
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"За каждую прямую трансляцию получала сутки"
Гражданка Беларуси Елена Янушковская рассказала, что ее выпустили из ИВС 10 августа 2020 года. Женщина всю ночь смотрела новости. По ее словам, это была "война, где взрывались гранаты, а люди в ответ бросали фейерверки и петарды".
Борьба шла с переменным успехом, было страшно, и одновременно, гордость брала за наших людей. 11 августа, у нас в Витебске (город на северо-востоке Беларуси) хватали всех, кто был в районе улицы Чкалова, мне чудом удалось избежать задержания,
– говорит Янушковская.
По ее словам, на следующий день вышли все девушки, молодежь, медики. "Все это я освещала на своем канале, вела стриминг-трансляцию все, что могла. За каждую прямую трансляцию получала сутки и непомерные штрафы, вела стримы из судилищ. Атмосфера единения и свободы на первых протестах была невероятно удивительна. Мы чувствовали себя одной семьей, единой силой, где плечо ближнего было родным. Так начала возрождение белорусская нация", – считает она.
Мы чувствовали себя одной семьей, единой силой / Фото – фейсбук Елены Янушковской
Женщина говорит, что за год Беларусь очень изменилась, ведь "все, что заговаривалось и скрывалось, стало очевидным". По ее словам, Александр Лукашенко "открыто ненавидит свой народ, устроил геноцид и в ход пустил все: репрессии, пытки, убийства". Он, говорит белоруска, готов на все, вплоть до массовых расстрелов людей. А из-за падения экономики в стране, отсутствия средств и попыток сохранить власть он "кланяется всем на содержание силовиков".
Особенно прогибается перед Путиным. Тот все еще дает хоть какие-то деньги, но на независимость Беларуси. По его приказу безжалостно вырубаются леса, даже в заповедных местах, занимается контрабандой сигарет и людей, пытаясь насолить соседям, и заработать на этом. Люди мрут от коронавируса, цены выросли, законов нет,
– отметила гражданка Беларуси.
"И в любой момент пламя вспыхнет с новой, огромной силой"
По ее словам, режим Лукашенко полностью потерял контакт с Европейским Союзом и другими партнерами, осталась только Российская Федерация, где "идет игра в одни ворота". Янушковская отмечает, что неизменным остается только одно – неприятие этого режима.
Никакие репрессии не могут это остановить. Огонь будто потушили, но внутри все тлеет, как торф на болоте – выгорает, захватывая все слои, все глубже и шире. И в любой момент пламя вспыхнет с новой, огромной силой,
– говорит женщина.
Правозащитник, активист из Беларуси Руслан Гусейнов говорит, что с 2020 года продолжается усиленное уничтожение белорусского народа – людей сажают в тюрьмы, им дают большие сроки. Большинство закрытых – это молодежь.
Спецслужбы уничтожают активистов – правозащитник Руслан Гусейнов, справа, Фото – фейсбук Руслана Гусейнова.
Продолжается преследование от действующей нелегитимной террористической власти. Она включает КГБ, ФСБ и другие спецслужбы для уничтожения тех активистов, которые помогают людям бежать из страны от уголовного преследования,
– говорит активист.
Гусейнов отмечает, что аналогичные случаи с убийствами были и в Беларуси. В частности, повешенным находили сотрудников милиции и активиста в Минской области.
И добавил: "Режиму это не нравится и он любыми методами включает свои "синие руки" и отправляет убийц. Убийцы убивают как это было в Украине с Председателем "Белорусского Дома в Украине" Виталием Шишовым. Они убили его, завезли в лес и повесили".
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Правозащитник также добавил, что в Конгрессе США призвали создать международный трибунал по Лукашенко. Так, сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей Кристофер Смит считает эффективным обращение по поводу действий Лукашенко в Международный уголовный суд.
"Но рядом с нами были наши дети"
Гражданка Беларуси Елена Волкова говорит, что "год после кровавых выборов 9 августа 2020 года дали понять белорусам, что они – большая и мощная сила, которая стала гораздо более сплоченной и активной".
Однако, отмечает женщина, этот год дал понять, что при сближении Беларуси с Российской Федерацией "вместо колхозника, мы получим гопника". На своей странице в фейсбук женщина опубликовала рисунки собственной дочери и написала: "Завтра, 9 августа – прошел год. Это наша первая годовщина. Выводы делать вам самим... но рядом с нами были наши дети".
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