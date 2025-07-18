В Черкассах тренер по танцам собрала с родителей более миллиона и проиграла его в казино

В Черкассах тренера детского танцевального кружка, который работает на территории школы №20, уличили в мошенничестве. Она собрала с родителей деньги якобы на нужды детей, но в итоге потратила их на себя.

Пострадавшие семьи поделились своей историей с изданием "18000", передает 24 Канал.

Смотрите также Родителей вводят в заблуждение: воры пытаются мошенничать с помощью "Пакета школьника"

Как тренер по танцам обманула детей и родителей?

По словам пострадавших, осенью 2024 года танцевальный кружок на базе школы возглавила новая руководительница. В феврале 2025 года дети выиграли гран-при на участие в конкурсе в грузинском Батуми.

Тренер взялась за организацию поездки. Начиная с марта, она собирала с одного человека 550 – 600 евро наличными и на карточку. В общем удалось собрать около 1 миллиона 350 тысяч гривен.

На сайте организаторов соревнований в Батуми была информация, что турнир будет проходить в течение 10 – 17 июля. Впрочем, тренер сказала родителям, что дату изменили и перенесли на 20 – 27 июля.

Позже руководитель сообщила, что есть проблема. Родители приехали к ней домой, где женщина призналась, что деньги проиграла в казино.

На фейсбук-странице Черкасской специализированной школы I-III ступеней № 20 опубликовали пост, в котором отметили, что поездка была частной. Поэтому администрация учебного заведения не владела информацией о ее организации и подготовке. Там отметили, что тренера по танцам уволили еще 30 мая.

Между тем пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк сообщила, что проводится досудебное расследование инцидента.

К слову, Назария Гусакова подозревают в выводе денег, собранных на лечение, через онлайн-казино. он мог потратить более 2,1 миллиона гривен на игровые платформы.