До конца года треть руководства военкоматов заменят ветераны, - Минобороны
В Украине планируют заменить 30% руководящего состава всех ТЦК и СП на ветеранов. В частности, тех, кто не может продолжать службу из-за разных ранений.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, пишет 24 Канал.
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"Главное – не сорвать процесс мобилизации"
Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК возглавляют невоевавшие люди, не имеющие опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить воевавшими людьми,
– подчеркнул Павлюк.
В то же время уточнил, что речь идет о людях, которые не могут продолжать службу из-за разных ранений.
Заместитель Резникова отметил, что это не быстрый процесс, ведь ветераны должны желать работать в ТЦК и пройти соответствующую подготовку, набраться опыта, потому что это "не такая простая работа". Павлюк добавил, что эти люди должны быть достойны должности в военкомате.
По словам замминистра, соответствующую работу уже проводят. В частности, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены ребятами, которые воевали и получили ранения.
"Сейчас мы дошли до этапа замены руководящего состава. Попробуем. Главное – это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", – подчеркнул Павлюк.
Проверка ТЦК и СП продолжается
- После задержания бывшего одесского военкома Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 188 миллионов гривен, НАПК начало более 100 проверок, связанных с военкоматами.
- В Украине продолжается комплексная проверка работы ТЦК и СП. Недавно замминистра рассказал, что предварительно известно, что сразу несколько руководителей подозреваются в незаконном обогащении.
- "Пока можно сделать выводы: 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. Это все можно будет озвучивать после того, как подробно будет проведена проверка", – отметил Павлюк и добавил, что через 1 – 3 месяца министерство окончательно объявит все результаты.