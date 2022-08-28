Что такое третий армейский корпус россии и какова его цель: объяснение аналитика

россия начала перебрасывать недавно сформированный 3-й армейский корпус на оккупированные территории Украины. Захватчики не смогли его полностью доукомплектовать.

Об этом 24 каналу рассказал координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, оккупанты попытаются использовать 3-й армейский корпус как "решающий фактор" на одном из оперативных направлений. Это покажет, какое направление сейчас наиболее приоритетно для россиян.

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оккупанты не смогли полностью доукомплектовать корпус

россияне планировали, что в группировку удастся набрать около 15 – 15,5 тысячи личного состава. Но им это не удалось сделать. По данным Машовца, сейчас в 3-м армейском корпусе находится от 10,5 до максимум 11,5 тысячи оккупантов.

Они прошли боевое согласование и общую подготовку к боевым действиям в трех российских учебных центрах. Сейчас группировки перебрасывают в районы оперативного назначения.

О боеспособности 3-го армейского корпуса пока рано говорить. Есть определенная информация, что в личный состав набирали, в том числе и пожилых людей с плохой физической подготовкой. Но проверить, насколько боеспособна эта группировка, можно лишь конкретно в боевых действиях.

Машовец о 3-м армейском корпусе оккупантов: смотрите видео

Напомним, по данным Института изучения войны, оккупанты начали перебрасывать добровольческие батальоны из недавно созданного 3-го армейского корпуса на оккупированные территории Украины. Их могут использовать для возобновления наступления на Донетчине и на юге Украины.

На полигоне Мулине, возле Нижнего Новгорода, оккупанты тренировались на довольно современной технике – танках Т-90М и Т-80БВМ и т.д.

Впрочем, не факт, что группировка 3-го армейского корпуса, как отмечают представители Института, сможет дать эффективную боевую мощь. Многие добровольцы этой группировки не имеют боевого опыта. А на фотографиях учений можно увидеть, что там были старые новобранцы с плохой физической формой.