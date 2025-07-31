Третий армейский корпус держит большой участок фронта длиной в 120 километров у реки Оскол. Переход на корпусную систему дал важные дополнительные возможности для военных.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник 3 армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, военные отстаивали позицию, что подразделения, которые входят в корпус, должны удерживать общий участок фронта. Так удается демонстрировать результат. К ним прислушивались.

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Что известно о 3 армейском корпусе?

Как отметил Жорин, когда подразделения воюют на общем участке, а не разбросаны по всему фронту, появляются дополнительные возможности по ротации и усилению личного состава, перемещения, организации эшелонированной обороны и т.д.

Также есть возможность обмениваться опытом, налаживать взаимодействие и сотрудничество между подразделениями корпуса. Это очень важно. Появляется возможность перенимать успешный опыт от соседней бригады. Все это влияет на работу,

– подчеркнул военный.

Сначала в 3 штурмовой бригаде планировали выйти корпусом тогда, когда удастся полноценно его сформировать. Однако обстоятельства на фронте внесли свои коррективы.

Ситуация на фронте была такой, что ждать не было возможности. Получили приказ выходить в том состоянии, в котором были. Смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение противника. На некоторых участках удалось отбросить его на несколько километров,

– рассказал подполковник.

Добавим, российская армия понесла большие потери во время летней наступательной кампании. Как заметил Жорин, враг сейчас находится на стадии пополнения. И через некоторое время они снова попытаются активнее лезть вперед.