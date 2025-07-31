Про це 24 Каналу розповів підполковник 3 армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, військові відстоювали позицію, що підрозділи, які входять до корпусу, мають утримувати спільну ділянку фронту. Так вдається демонструвати результат. До них дослухалися.

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Що відомо про 3 армійський корпус?

Як наголосив Жорін, коли підрозділи воюють на спільній ділянці, а не розкидані по всьому фронту, з'являються додаткові можливості з ротації та підсилення особового складу, переміщення, організації ешелонованої оборони тощо.

Також є змога обмінюватись досвідом, налагоджувати взаємодію та співпрацю між підрозділами корпусу. Це дуже важливо. З'являється можливість переймати успішний досвід від сусідньої бригади. Все це впливає на роботу,

– підкреслив військовий.

Спершу у 3 штурмовій бригаді планували вийти корпусом тоді, коли вдасться повноцінно його сформувати. Однак обставини на фронти внесли свої корективи.

Ситуація на фронті була такою, що чекати не було можливості. Отримали наказ виходити в тому стані, в якому були. Змогли стабілізувати ситуацію та зупинити просування противника. На деяких ділянках вдалося відкинути його на кілька кілометрів,

– розповів підполковник.

Додамо, російська армія зазнала великих втрат під час літньої наступальної кампанії. Як зауважив Жорін, ворог зараз перебуває на стадії поповнення. І через певний час вони знову спробують активніше лізти вперед.