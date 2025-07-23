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24 Канал Новости Украины Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля
23 июля, 15:40
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Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля

Юлия Мурина, Анастасия Горецкая

В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. На повестке дня, в частности, обсуждение обмена пленными, возвращение похищенных оккупантами детей, а также подготовка к встрече Зеленского с Путиным.

Все что известно о переговорах в Стамбуле 23 июля, – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о мирных переговорах в Стамбуле 23 июля?

22:31, 23 июля

В России сделали ряд циничных заявлений по итогам переговоров

Глава российской делегации выступил с рядом заявлений по итогам переговоров. Сказал, что делегации долго обсуждали позиции в так называемых "меморандумах", которые якобы "были предоставлены в прошлый раз".

Позиции достаточно далеки друг от друга,
– цинично заявил Мединский.

В то же время сказал, что договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и оккупанты "надеются", что "оперативно на уровне рабочих групп".

Среди прочего, по словам кремлевских пропагандистов, Владимир Мединский заявил, что:

  • встреча лидеров "должна поставить точку". В то же время цинично добавил, что сначала надо проработать условия соглашения и понять, что именно на ней будут обсуждать;
    Россия якобы предложила Украине передать еще 3000 "тел погибших украинских военнослужащих";
  • Россия якобы предложила сформировать "3 рабочие группы, которые будут работать онлайн", в частности, по политическим, гуманитарным, военным вопросам;
    Москва якобы предложила рассмотреть вопрос объявления на линии фронта "короткого перемирия", чтобы забрать раненых и погибших военных;
    обсудили вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.

Также глава российской делегации заявил, что завершается обмен пленными. Кроме того, сказал, что страна-агрессор якобы уже вернула Украине "более 7000 тел погибших воинов".

22:08, 23 июля

Более 1 200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, – Умеров

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене.

СМИ пишут, что глава российской делегации Мединский подтвердил договоренность о новом обмене по формуле не менее чем "1200 на 1200".

21:51, 23 июля

Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа, –Умеров

Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле Украина предложила провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.

Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

Россия согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более 3 лет, в частности, тяжелораненых и молодых.

21:29, 23 июля

Переговоры завершились

Суспильное со ссылкой на источник отметило, Украина и Россия завершили переговоры в Стамбуле.

20:55, 23 июля

Турция предложила помощь в отслеживании соблюдения потенциального прекращения огня

Глава МИД Турции заявил, что его страна имеет "необходимую инфраструктуру" для этого.

Также Хакан Фидан добавил, что "конечная цель" переговоров – прекращение огня.

20:53, 23 июля

Встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле / Фото Суспільного

20:44, 23 июля

После выступления главы МИД Турции переговоры делегаций продолжились в закрытом режиме.

20:39, 23 июля

Переговоры стартовали

В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией. Сейчас с заявлением выступает турецкий министр Хакан Фидан.

20:03, 23 июля

Россия распространяет фейки о якобы "тайной встрече" Умерова с Мединским в Стамбуле

РосСМИ пишут, что главы делегаций России и Украины якобы "проводят двустороннюю встречу" во дворце Чираган.

В ЦПД отреагировали. Заявили, что это дезинформация.

На самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал в качестве посредника,
– отметили в ЦПД.

Также подчеркнули, что такие вбросы – это попытка российской пропаганды создать иллюзию "прямых контактов" с Украиной и манипулировать международной аудиторией.

18:30, 23 июля

Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где должны состояться переговоры с Россией.

17:10, 23 июля

Украинская делегация уже в Стамбуле

Украинская делегация прибыла в Стамбул. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

 

15:53, 23 июля

Украина на переговорах в Стамбуле снова будет настаивать на немедленном прекращении огня, – Зеленский

15:44, 23 июля

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры.

15:36, 23 июля

Перед встречей с россиянами украинская делегация провела переговоры с Эрдганом, – Ермак

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым провела важную встречу в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представители Украины поблагодарили за политическую и безопасностную поддержку, а также передали приветствие от Владимира Зеленского.

По словам Андрея Ермака, Киев высоко оценил готовность Турции быть площадкой для переговоров и способствовать установлению справедливого мира.

Во время визита обсудили вопросы региональной стабильности, вызовы безопасности и оборонное сотрудничество. Также состоялись встречи со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и главой МИД Хаканом Фиданом.

15:00, 23 июля

Началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре.

14:22, 23 июля

Украина планирует провести в Турции еще одну встречу, без россиян, - источник

14:00, 23 июля

Украинская делегация прибыла в Турцию

12:00, 23 июля

В Кремле рассказали об условиях встречи Путина и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского нецелесообразна без предварительного согласования меморандумов.

11:00, 23 июля

Известны время и место встречи украинской и российской делегаций

Переговоры между Украиной и Россией состоятся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле, начало запланировано на 7 часов вечера.

10:00, 23 июля

Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с Россией в Стамбуле

Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.

08:31, 23 июля

В Стамбуле стартовали переговоры

Кремлевские пропагандисты пишут, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, "скорее всего, продлится всего один день".