Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля

В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. На повестке дня, в частности, обсуждение обмена пленными, возвращение похищенных оккупантами детей, а также подготовка к встрече Зеленского с Путиным.

Все что известно о переговорах в Стамбуле 23 июля, – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о мирных переговорах в Стамбуле 23 июля?