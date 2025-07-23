Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля
В Стамбуле 23 июля прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. На повестке дня, в частности, обсуждение обмена пленными, возвращение похищенных оккупантами детей, а также подготовка к встрече Зеленского с Путиным.
Все что известно о переговорах в Стамбуле 23 июля, – рассказывает 24 Канал.
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Что известно о мирных переговорах в Стамбуле 23 июля?
Глава российской делегации выступил с рядом заявлений по итогам переговоров. Сказал, что делегации долго обсуждали позиции в так называемых "меморандумах", которые якобы "были предоставлены в прошлый раз". Позиции достаточно далеки друг от друга, В то же время сказал, что договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и оккупанты "надеются", что "оперативно на уровне рабочих групп". Среди прочего, по словам кремлевских пропагандистов, Владимир Мединский заявил, что: Также глава российской делегации заявил, что завершается обмен пленными. Кроме того, сказал, что страна-агрессор якобы уже вернула Украине "более 7000 тел погибших воинов". Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене. СМИ пишут, что глава российской делегации Мединский подтвердил договоренность о новом обмене по формуле не менее чем "1200 на 1200". Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле Украина предложила провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа. Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Кроме того, обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Россия согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более 3 лет, в частности, тяжелораненых и молодых. Суспильное со ссылкой на источник отметило, Украина и Россия завершили переговоры в Стамбуле. Глава МИД Турции заявил, что его страна имеет "необходимую инфраструктуру" для этого. Также Хакан Фидан добавил, что "конечная цель" переговоров – прекращение огня. После выступления главы МИД Турции переговоры делегаций продолжились в закрытом режиме. В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией. Сейчас с заявлением выступает турецкий министр Хакан Фидан. РосСМИ пишут, что главы делегаций России и Украины якобы "проводят двустороннюю встречу" во дворце Чираган. В ЦПД отреагировали. Заявили, что это дезинформация. На самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал в качестве посредника, Также подчеркнули, что такие вбросы – это попытка российской пропаганды создать иллюзию "прямых контактов" с Украиной и манипулировать международной аудиторией. Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где должны состояться переговоры с Россией. Украинская делегация прибыла в Стамбул. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий. Украина на переговорах в Стамбуле снова будет настаивать на немедленном прекращении огня, – Зеленский Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры. Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым провела важную встречу в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представители Украины поблагодарили за политическую и безопасностную поддержку, а также передали приветствие от Владимира Зеленского. По словам Андрея Ермака, Киев высоко оценил готовность Турции быть площадкой для переговоров и способствовать установлению справедливого мира. Во время визита обсудили вопросы региональной стабильности, вызовы безопасности и оборонное сотрудничество. Также состоялись встречи со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и главой МИД Хаканом Фиданом. Началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре. Украина планирует провести в Турции еще одну встречу, без россиян, - источник Украинская делегация прибыла в Турцию Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского нецелесообразна без предварительного согласования меморандумов. Переговоры между Украиной и Россией состоятся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле, начало запланировано на 7 часов вечера. Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена. Кремлевские пропагандисты пишут, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, "скорее всего, продлится всего один день".
В России сделали ряд циничных заявлений по итогам переговоров
– цинично заявил Мединский.
Россия якобы предложила Украине передать еще 3000 "тел погибших украинских военнослужащих";
Москва якобы предложила рассмотреть вопрос объявления на линии фронта "короткого перемирия", чтобы забрать раненых и погибших военных;
обсудили вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате боевых действий.
Более 1 200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, – Умеров
Украина предложила провести встречу лидеров до конца августа, –Умеров
Переговоры завершились
Турция предложила помощь в отслеживании соблюдения потенциального прекращения огня
Переговоры стартовали
Россия распространяет фейки о якобы "тайной встрече" Умерова с Мединским в Стамбуле
– отметили в ЦПД.
Украинская делегация уже в Стамбуле
Перед встречей с россиянами украинская делегация провела переговоры с Эрдганом, – Ермак
В Кремле рассказали об условиях встречи Путина и Зеленского
Известны время и место встречи украинской и российской делегаций
Владимир Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с Россией в Стамбуле
В Стамбуле стартовали переговоры
Глава российской делегации выступил с рядом заявлений по итогам переговоров. Сказал, что делегации долго обсуждали позиции в так называемых "меморандумах", которые якобы "были предоставлены в прошлый раз".
Позиции достаточно далеки друг от друга,
В то же время сказал, что договорились о продолжении контактов как на уровне делегаций, так и оккупанты "надеются", что "оперативно на уровне рабочих групп".
Среди прочего, по словам кремлевских пропагандистов, Владимир Мединский заявил, что:
Также глава российской делегации заявил, что завершается обмен пленными. Кроме того, сказал, что страна-агрессор якобы уже вернула Украине "более 7000 тел погибших воинов".
Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле заявил, что более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене.
СМИ пишут, что глава российской делегации Мединский подтвердил договоренность о новом обмене по формуле не менее чем "1200 на 1200".
Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле Украина предложила провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.
Украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре.
Кроме того, обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.
Россия согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более 3 лет, в частности, тяжелораненых и молодых.
Суспильное со ссылкой на источник отметило, Украина и Россия завершили переговоры в Стамбуле.
Глава МИД Турции заявил, что его страна имеет "необходимую инфраструктуру" для этого.
Также Хакан Фидан добавил, что "конечная цель" переговоров – прекращение огня.
После выступления главы МИД Турции переговоры делегаций продолжились в закрытом режиме.
В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией. Сейчас с заявлением выступает турецкий министр Хакан Фидан.
РосСМИ пишут, что главы делегаций России и Украины якобы "проводят двустороннюю встречу" во дворце Чираган.
В ЦПД отреагировали. Заявили, что это дезинформация.
На самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал в качестве посредника,
Также подчеркнули, что такие вбросы – это попытка российской пропаганды создать иллюзию "прямых контактов" с Украиной и манипулировать международной аудиторией.
Глава украинской делегации Рустем Умеров прибыл во дворец Чираган, где должны состояться переговоры с Россией.
Украинская делегация прибыла в Стамбул. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.
Украина на переговорах в Стамбуле снова будет настаивать на немедленном прекращении огня, – Зеленский
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры.
Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым провела важную встречу в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Представители Украины поблагодарили за политическую и безопасностную поддержку, а также передали приветствие от Владимира Зеленского.
По словам Андрея Ермака, Киев высоко оценил готовность Турции быть площадкой для переговоров и способствовать установлению справедливого мира.
Во время визита обсудили вопросы региональной стабильности, вызовы безопасности и оборонное сотрудничество. Также состоялись встречи со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и главой МИД Хаканом Фиданом.
Началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре.
Украина планирует провести в Турции еще одну встречу, без россиян, - источник
Украинская делегация прибыла в Турцию
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского нецелесообразна без предварительного согласования меморандумов.
Переговоры между Украиной и Россией состоятся 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле, начало запланировано на 7 часов вечера.
Возглавит делегацию секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров. В состав вошли 14 представителей ключевых силовых, дипломатических и разведывательных структур – среди них представители Офиса Президента, ВСУ, СБУ, МИД, разведки и омбудсмена.
Кремлевские пропагандисты пишут, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, "скорее всего, продлится всего один день".