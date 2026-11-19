Крымский мост подвергся третьему за неделю удару в ночь на 19 ноября. Скорее всего, этот удар пришелся в этот раз именно на железнодорожную часть сооружения.

Оккупационная администрация перекрыла движение для "оценки ущерба". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Произошел третий удар по Крымскому мосту за неделю: что известно?

Местные жители и мониторинговые каналы в сети после полуночи 19 ноября активно начали писать, что в Керчи раздалась серия из примерно 15 мощных взрывов на фоне активной работы российской противовоздушной обороны. Целью обстрела стал Крымский мост.

Поскольку многометровый автомобильный пролет моста обрушился в воду еще во время предыдущей атаки, целью нового удара стала, по-видимому, железнодорожная инфраструктура. До этого момента она оставалась частично пригодной для использования армией России.

Оккупационные власти официально подтвердили факт атаки и заявили о полном перекрытии движения на объекте. Сейчас, мол, приходится проводить "оценку ущерба". Российские региональные СМИ также сообщили об остановке движения через Керченский пролив.

Что известно о последствиях обстрелов Крымского моста?

Это 19-километровое сооружение, соединяющее Таманский полуостров с временно оккупированным Крымом, играло ключевую роль в снабжении южной группировки российских войск. 18 ноября Минобороны Украины выступило с официальным заявлением о том, что Крымский мост больше не функционирует как транспортная артерия.

Автомобильное сообщение уже невозможно. Кроме того, обломки разрушенных пролетов перекрыли судоходный фарватер. А новый удар по железной дороге потенциально окончательно сделает невозможным переброску военных эшелонов.

Хронология разрушения началась 16 ноября, когда первый удар деформировал автомобильную арку. На следующий день масштабная комбинированная атака привела к обрушению автомобильного пролета. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что эту сложную операцию готовили несколько недель и она состояла из семи отдельных этапов.

Для выполнения задачи военные применили беспрецедентный арсенал собственного производства – дроны-камикадзе различных типов и ракеты. Кроме того, операция прошла без использования спутниковых систем Starlink или Starshield – украинские специалисты разработали собственную автономную систему ретрансляции видео- и радиосигналов в режиме реального времени.

Интересно, что эта серия сокрушительных ударов произошла на фоне подготовки к трехстороннему саммиту лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне. Таким образом, она стала мощным политическим сигналом о способности Украины диктовать условия на поле боя.