Третья атака через 6 дней: ночью в небе возле Киева сбили все российские дроны

Россияне продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. Ночью враг выпускал беспилотники. Известно, что все БПЛА окупантов в небе над Киевом удалось сбить.

О результативной работе украинского ПВО рассказал глава КГВА Сергей Попко. По его словам, оккупанты третий раз за последние 6 дней атаковали Киев. Правда, на этот раз для обстрела использовали дроны.

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Все беспилотники сбили

Он отметил, что по предварительной информации, говорится об использовании иранских дронов-камикадзе "Шахид". Попко также отметил, что враг не меняет свою привычную тактику террора. Для атак беспилотниками россияне выбирают темное время суток, запуская их с разных направлений.

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все цели врага. Данные оперативной сводки на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется,

– отметил Попко.

Глава КГВА поблагодарил Силы противовоздушной обороны за отлично и профессионально выполненную работу. Ведь своими слаженными действиями они смогли в очередной раз "спасти жизнь киевлян и инфраструктуру города".

Что известно о ночной атаке дронами