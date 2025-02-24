В Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже три года. В годовщину вторжения в наше государство прибыли высокопоставленные чиновники ЕС.

Утром 24 февраля 2025 года стало известно, что в Украину прибыли Урсула фон дер Ляйен и Антонио Кошта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о визите

В третью годовщину начала полномасштабной агрессии России в Киеве состоится встреча лидеров стран-партнеров, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

Ранее этот визит анонсировал Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 23 февраля. Он сказал, что 24 февраля может стать переломным моментом этой войны, ведь именно в этот день запланировано значительное количество визитов наших партнеров.

Также он сказал. что предложит встретиться в одной из европейских столиц в ближайшие недели для обсуждения следующих шагов. Евросоюз поддерживает наше государство с первых дней полномасштабного вторжения России.