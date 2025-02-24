Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на бригаду "Черный лес". Ранее мы рассказывали, как бригада "Черный лес" уничтожает новейшие средства ПВО России.

Смотрите также 3 года полномасштабной войны․ Мир меняется, а Украина воюет несмотря на предательство ближайшего союзника

Что можно увидеть в глазах бойцов "Черного леса"

К третьей годовщине полномасштабного вторжения России 15 отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" опубликовала чувственный мотивационный ролик. В нем каждый может заглянуть в глаза военнослужащих бригады "Черный лес", которые за последние три года видели все.

Приводим полный закадровый текст видео. Сам ролик вы можете посмотреть, нажав на значок воспроизведения видео в начале новости (там, где фото).

Три года войны, которая длится значительно дольше. В этих глазах все. Боль потери. И воспоминания о тех, кто уже не рядом. Усталость, которую не скроешь. Ярость, которую не остановить. Сила, которая держит небо и землю. Вера, которая не угасает, даже когда темно. Эти глаза видели слишком многое. Но самое важное – они видят, куда идти дальше. Они видели, как города превращались в руины. Как друзья становились братьями. Как страх сменялся яростью. Они знают, что такое ждать и выжидать. И что такое совсем не иметь времени. Что такое доверять. И как доверить кому-то свою жизнь. Они знают, что война меняет все. Но не способна изменить главное. За этими глазами – несокрушимая нация. И наша победа!

Мнения военных о трех годах полномасштабной войны читайте здесь.