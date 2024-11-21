В 2024 году началась Третья мировая война, – Залужный

Посол Украины в Великобритании, бывший Главнокомандующий ВСУ считает, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против нашего государства уже можно считать, что Третья мировая началась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП. Соответствующее заявление Валерий Залужный сделал во время выступления на церемонии награждения УП-100.

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Залужный о Третьей мировой войне

Бывший главком убежден, в 2024 году можно абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война.

Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине абсолютно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды",

– подчеркнул Валерий Залужный.

Посол констатировал, также летят ракеты северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды. В российских ракетах применяются китайские детали.

По мнению "Железного генерала", большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

То, чего так долго ожидали, оно уже началось,

– подчеркнул Залужный.

В то же время добавил, сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы.

"Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать, – она началась", – заявил бывший главком.