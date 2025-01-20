Мир, возможно, уже находится в Третьей мировой, – спикер парламента Финляндии

Разговоры о Третьей мировой войне продолжаются уже давно. В Финляндии высказались по этому поводу.

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо сказал, что мир, возможно, уже находится в Третьей мировой войне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Мир слишком сильно пытается ее избежать

По словам Халла-ахо, мир может не осознавать, что Третья мировая уже началась, ведь слишком сильно занят тем, чтобы ее избежать. В то же время он предупредил, что игнорирование фактов приведет к большим проблемам.

Если мы не знаем, находимся ли в состоянии войны, всегда лучше предполагать, что находимся,

– подчеркнул он.

Халла-ахо также считает, что защита и помощь Украине должны быть высшим политическим приоритетом. Спикер парламента Финляндии сказал, что война в Украине должна привлекать больше внимания финской политики, чем сейчас.

Министр обороны отверг это предположение

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен не согласен с мнением Юсси Халла-ахо.

По его словам, не стоит оглядываться на историю с позиции, что существует какая-то неотвратимая последовательность событий.

Он заметил, что действительно некоторые лидеры авторитарных стран действуют похожим образом, как перед Второй мировой войной, однако войну можно предотвратить надлежащей подготовкой и развитием обороны.