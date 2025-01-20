Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо сказав, що світ, можливо, вже перебуває у Третій світовій війні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yle.

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Світ надто сильно намагається її уникнути

За словами Халла-ахо, світ може не усвідомлювати, що Третя світова вже почалася, адже надто сильно зайнятий тим, щоб її уникнути. Водночас він попередив, що ігнорування фактів призведе до більших проблем.

Якщо ми не знаємо, чи перебуваємо у стані війни, завжди краще припускати, що перебуваємо,

– наголосив він.

Халла-ахо також вважає, що захист і допомога Україні повинні бути вищим політичним пріоритетом. Спікер парламенту Фінляндії сказав, що війна в Україні повинна привертати більше уваги фінської політики, ніж зараз.

Міністр оборони відкинув це припущення

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен не згоден з думкою Юссі Халла-ахо.

За його словами, не варто озиратися на історію з позиції, що існує якась невідворотна послідовність подій.

Він зауважив, що й справді деякі лідери авторитарних країн діють схожим чином, як перед Другою світовою війною, проте війну можна відвернути належною підготовкою і розбудовою оборони.