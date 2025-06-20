Я был быстрее, – боец Третьей штурмовой рассказал, как взял в плен 4 оккупантов
- Боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Марик" самостоятельно взял в плен 4 российских оккупантов.
- Оккупанты имели оружие и экипировку, но не смогли оказать эффективное сопротивление.
Российские захватчики не прекращают попыток захватить как можно больше украинской территории. Бойцу Третьей штурмовой бригады удалось самостоятельно взять в плен 4 оккупантов.
Об этом украинский защитник рассказал в эфире "Мы Украина", передает 24 Канал.
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История украинского защитника
Боец 2 штурмовой роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Марик" смог отразить вражеский штурм и захватить четырех россиян.
Я был быстрее их, подавил их огнем и предложил им сдаться – и они сдались в плен,
– сказал "Марик".
Он подчеркнул, что захватчики имели оружие, в частности АК-74, и хорошую экипировку. Они пытались открывать огонь в ответ, но у них ничего не получилось.
К слову, 20 июня состоялся новый этап обмена пленными Украины с Россией. Большинство воинов, которые вернулись домой, находились в российском плену более двух лет.
"Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года", – написали в Коордштабе.