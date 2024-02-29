"Враг цеплялся за каждый дом": 3 ОШБр показала кадры зачистки Красногоровки от россиян

Вечером 28 февраля стало известно, что Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области. Сейчас бойцы обнародовали кадры зачистки населенного пункта от россиян.

Ранее в сводке от ВСУ за 28 февраля говорилось, что Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки. Впрочем, по состоянию на сейчас один из населенных пунктов был успешно отбит.

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Бойцы показали кадры зачистки

Чтобы не позволить российским военным закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию. Ее цель – зачистить город от сил врага.

Как сообщили в 3 ОШБр, минуя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам.

Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами,

– говорится в сообщении защитников.

Бойцы отметили, что бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады было успешно ликвидировано более 100 российских захватчиков. Эти украинские защитники и освободили Красногоровку от врага.

3 ОШБр показала кадры зачистки от россиян Красногоровки: смотрите видео

Что известно об освобождении Красногоровки: детали