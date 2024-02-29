"Враг цеплялся за каждый дом": 3 ОШБр показала кадры зачистки Красногоровки от россиян
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Вечером 28 февраля стало известно, что Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки, что в Донецкой области. Сейчас бойцы обнародовали кадры зачистки населенного пункта от россиян.
Ранее в сводке от ВСУ за 28 февраля говорилось, что Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки. Впрочем, по состоянию на сейчас один из населенных пунктов был успешно отбит.
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Бойцы показали кадры зачистки
Чтобы не позволить российским военным закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию. Ее цель – зачистить город от сил врага.
Как сообщили в 3 ОШБр, минуя минные заграждения, подразделения бригады зашли в город на броне и начали продвижение по улицам.
Враг не собирался отходить и цеплялся за каждый дом. Россиян из них выбивали силой, патронами и гранатами,
– говорится в сообщении защитников.
Бойцы отметили, что бойцами 3-й роты 1-го штурмового батальона и бойцами 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады было успешно ликвидировано более 100 российских захватчиков. Эти украинские защитники и освободили Красногоровку от врага.
3 ОШБр показала кадры зачистки от россиян Красногоровки: смотрите видео
Что известно об освобождении Красногоровки: детали
- Как рассказали в Третьей штурмовой бригаде, за короткий промежуток времени противник успел подготовиться к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери.
- Как понятно из карты боевых действий, атаковали оккупанты Красногоровку со стороны Марьинки. Этот город российские захватчики окончательно захватили 26 декабря 2023 года.
- Бойцами было успешно ликвидировано около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми". Добавляют, что оккупанты от сдачи в плен отказывались. Поэтому их ликвидировали в домах, которые они заняли.
- Российским захватчикам, понеся колоссальные потери, удалось захватить то, что осталось от Авдеевки. Оккупанты продолжают движение дальше и заявляют, что планируют прибрать к своим лапам Купянск, Роботино, а также отвоевать все территории, которые наши защитники освободили из-под оккупации.