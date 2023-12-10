Третья штурмовая вышла из-под Бахмута: где сейчас легендарная бригада
Источник:"Украинская правда"
В начале декабря бойцы 3 ОШБр вышли из-под Бахмута. Об этом сообщила их пресс-служба в комментарии "Украинской правде".
На телеграм-странице бригады этой информации нет. Где сейчас Третья штурмовая – расскажет 24 Канал.
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Где сейчас Третья штурмовая
После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря Третья отдельная штурмовая бригада вышла с изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать самым технологичным подразделением в Украине,
– сказано в комментарии.
Бойцы 3 ОШБр отметили: в результате удачных боевых операций бригады на Бахмутском направлении освободили более 20 квадратных километров территорий из 250 квадратных километров, которые Силы обороны смогли отбить у россиян за время контрнаступления.
Как Третья штурмовая готовит бойцов и как попасть в Третью штурмовую
В настоящее время бригада проводит набор. Если сомневаетесь, предлагают записаться на тестовую неделю штурмовика.
Базовый физический тест для новичков в Третьей штурмовой:
- 1,5 километра бег;
- 25х4 отжиманий от земли;
- 4 минуты в планке, разделенные на 2 раза;
- 50 скручиваний на пресс;
- 50 приседаний;
- 1 минута прыжков на месте.
После тестовой недели начнется курс молодого бойца (КМБ), он продлится несколько недель. Если же не хватает подготовки – придется пройти до подготовки перед КМБ.
Все детали тестовой недели, армейские и тыловые вакансии в Третьей штурмовой смотрите по линку.
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3 ОШБр известна по видео с поля боя
Бойцы записывают видео, чтобы затем проанализировать свои ошибки. Раньше в Третьей штурмовой показали, как закрепляются на позициях.