Третья штурмовая вышла из-под Бахмута: где сейчас легендарная бригада

В начале декабря бойцы 3 ОШБр вышли из-под Бахмута. Об этом сообщила их пресс-служба в комментарии "Украинской правде".

На телеграм-странице бригады этой информации нет. Где сейчас Третья штурмовая – расскажет 24 Канал.

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Где сейчас Третья штурмовая

После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря Третья отдельная штурмовая бригада вышла с изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать самым технологичным подразделением в Украине,

– сказано в комментарии.

Бойцы 3 ОШБр отметили: в результате удачных боевых операций бригады на Бахмутском направлении освободили более 20 квадратных километров территорий из 250 квадратных километров, которые Силы обороны смогли отбить у россиян за время контрнаступления.

Как Третья штурмовая готовит бойцов и как попасть в Третью штурмовую

В настоящее время бригада проводит набор. Если сомневаетесь, предлагают записаться на тестовую неделю штурмовика.

Базовый физический тест для новичков в Третьей штурмовой:

1,5 километра бег;

25х4 отжиманий от земли;

4 минуты в планке, разделенные на 2 раза;

50 скручиваний на пресс;

50 приседаний;

1 минута прыжков на месте.

Записаться в 3 ОШБр можно с 18 лет, идеальным возрастом штурмовика называют 18 – 30 лет.

После тестовой недели начнется курс молодого бойца (КМБ), он продлится несколько недель. Если же не хватает подготовки – придется пройти до подготовки перед КМБ.

Все детали тестовой недели, армейские и тыловые вакансии в Третьей штурмовой смотрите по линку.

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3 ОШБр известна по видео с поля боя

Бойцы записывают видео, чтобы затем проанализировать свои ошибки. Раньше в Третьей штурмовой показали, как закрепляются на позициях.