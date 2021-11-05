Третьякову отстранили от заседаний Рады за циничное высказывание о "враге Полякове"

Нардепку Галину Третьякову 5 ноября отстранили от участия в 5 пленарных заседаниях Верховной Рады. Все из-за ее высказываний о покойном депутате Антоне Полякове.

За это проголосовали 234 народных депутата. Перед тем комитет рекомендовал принять решение без обсуждения.

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После голосования спикер Рады Руслан Стефанчук попросил Третьякову покинуть зал парламента.



Третьякову отстранили, голосование / Скриншот с видео​



Голосование по фракциям / Скриншот с видео

Что известно о скандальном высказывании Третьяковой

В чате партии "Слуга народа" Третьякова прокомментировала смерть Антона Полякова. Она заявила, что "на одного врага меньше". Эту переписку "слили" в сеть.

Полякова ночью на 8 октября нашли мертвым в такси. Он умер от острой коронарной недостаточности. В крови политика нашли алкоголь и метадон.

Коллеги умершего возмутились из-за некорректности высказываний главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады, чтобы отстранить нардепку. Депутаты из фракции "За майбутнє", в которую входил Поляков, вообще хотели, чтобы Третьякова сложила мандат.

Сама политик убеждена, что ее высказывания никак не нарушали закон о регламенте парламента. Она сказала, что не произносила образ, а также пожаловалась на булинг.

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