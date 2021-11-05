Третьякову отстранили от заседаний Рады за циничное высказывание о "враге Полякове"
Источник:24 канал
Нардепку Галину Третьякову 5 ноября отстранили от участия в 5 пленарных заседаниях Верховной Рады. Все из-за ее высказываний о покойном депутате Антоне Полякове.
За это проголосовали 234 народных депутата. Перед тем комитет рекомендовал принять решение без обсуждения.
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После голосования спикер Рады Руслан Стефанчук попросил Третьякову покинуть зал парламента.
Третьякову отстранили, голосование / Скриншот с видео
Голосование по фракциям / Скриншот с видео
Что известно о скандальном высказывании Третьяковой
В чате партии "Слуга народа" Третьякова прокомментировала смерть Антона Полякова. Она заявила, что "на одного врага меньше". Эту переписку "слили" в сеть.Обратите внимание! Полякова ночью на 8 октября нашли мертвым в такси. Он умер от острой коронарной недостаточности. В крови политика нашли алкоголь и метадон.
Коллеги умершего возмутились из-за некорректности высказываний главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады, чтобы отстранить нардепку. Депутаты из фракции "За майбутнє", в которую входил Поляков, вообще хотели, чтобы Третьякова сложила мандат.
Сама политик убеждена, что ее высказывания никак не нарушали закон о регламенте парламента. Она сказала, что не произносила образ, а также пожаловалась на булинг.
Другие скандалы с Третьяковой
- В июне 2020 года депутат попала в скандал из-за высказываний о семьях, нуждающихся в материальной помощи. Она заявила, будто бы там рождаются дети "очень низкого качества".
- Летом 2020 года Третьякова предлагала легализовать в Украине секс-индустрию. Мол, это одна из старейших профессий в мире.