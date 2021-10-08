Третьякову за "мертвого врага Полякова" отстранят от заседаний: она скандалит

Известная скандалами нардеп Галина Третьякова написала о смерти Антона Полякова, что "одним врагом стало меньше". В Раде из-за этого вспыхнул скандал, а самого одиозного политика собираются наказать отстранением.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что она должна понести политическую ответственность. Первые решения на этот счет ее однопартийцы уже одобрили.

О чем речь "Одним врагом меньше": "слуга" Третьякова в Раде спровоцировала скандал из-за смерти Полякова

"Должна нести политическую ответственность"

Корниенко заявил, что решать, были ли слова об "одним врагом меньше" аморальными или нет – должен каждый сам для себя. Однако, Третьякова – политик, поэтому должна нести ответственность. Фракция будет решать, какую именно.

Здесь можно дискутировать, морально ли это было со стороны Галины, аморально ли, здесь каждый, в соответствии со своей системой ценностей определит. О политической ответственности – любой политик должен ее нести, – мы будем внутри фракции обсуждать, какую она может понести,

– сказал Корниенко.

Напоследок он отметил, чтобы принять решение, нужно время.

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Отстранение от заседаний

Между тем глава фракции Давид Арахамия объявил, что определенные наказания для нее уже назначили. Так нардепы подписали от всей фракции письмо на регламентный комитет, чтобы ее отстранили от пленарных заседаний.

Госпожа Третьякова позволила себе неосторожные высказывания. Я с самого начала извинился, она покинула зал. Мы хотим, чтобы ее отстранили на 5 пленарных заседаний,

– сказал Давид Арахамия.

Коллега умершего Антона Полякова из "За Будущее" нардеп Тарас Батенко заявил, что имеет еще одну инициативу относительно наказания Третьяковой. Речь идет об отстранении Третьяковой от должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Для этого уже собрали соответствующие подписи.

Чем прославилась Третьякова? В июле 2020 года она предлагала легализовать в Украине секс-индустрию и "все, что возможно". Она отметила, что это одна из старейших профессий в мире. Самым громким заявлением Третьяковой было ее заявление о детях, которые рождаются "в семьях, нуждающихся в материальной помощи". Она назвала их детьми "очень низкого качества".

Сама же Третьякова дальше скандалит

Циничное высказывание о смерти Полякова Галина Третьякова написала в чат "слуг народа" в вотсапе. Там же она продолжила себя оправдывать. Как свидетельствуют скриншоты, обнародованные в соцсетях, она написала, что будет плакать только за "Слугами народа".



Третьякова в чате далее настаивает на правоте / Изображение с телеграма Игоря Мосийчука

Vesti.ua обнародовали скриншот из чата, на котором видно, как нардепы стали покидать чат один за одним.



Слуги в чате начали возмущаться словами Третьяковой / Скриншот с Vesti.ua

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