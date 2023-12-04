Когда из-за взлета МиГа не будут объявлять тревогу: Воздушные силы назвали условие

МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", представляющих угрозу для всех областей. Когда вражеский истребитель взлетает, на всей территории Украины включают сирены. Тревога может быть несколько часов подряд.

При каких условиях из-за взлета МиГа в Украине могут не объявлять тревогу, ответил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Когда не будет тревоги из-за взлета МиГа

Игнат подчеркнул, что эти вопросы отнюдь не к Воздушным силам. Они и дальше будут информировать об угрозе через МиГ, предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения.

"В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение, не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", – подчеркнул спикер.

Также ответил, знает ли ПВО, когда вражеский истребитель взлетает именно с ракетами, а когда без них. Юрий Игнат отметил, что западные партнеры пытаются как можно быстрее и полнее информировать нас о том или ином пролете МиГ-31К. Кроме того, работает разведка.

Однако не всегда есть информация, летит МиГ с ракетой или без. Кроме того, это просто перелет, боевой вылет или просто тренировочный полет.

Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы, тогда, конечно, не будет объявляться тревога,

– отметил Юрий Игнат.

Также спикер добавил, что в России есть три основных аэродрома, с которых взлетают МиГи. В частности, это Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

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В вечернем обращении 17 ноября президент сообщил, что дал отдельное поручение Минобороны и Генштабу относительно реагирования на носители "Кинжалов", которые останавливают Украину на часы из-за воздушной тревоги.

"Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов наших людей. Я ожидаю соответствующих предложений", – подчеркнул Владимир Зеленский.