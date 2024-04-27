В части областей тревога: враг запустил "Шахеды"
Вечером 27 апреля враг в очередной раз прибег к террору украинских граждан. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения "Шахедов".
Редакция 24 Канала призывает не игнорировать предупреждение Воздушных Сил и при сигнале тревоги направляться в укрытие. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.
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Тревоги в Украине
Воздушные Силы предупредили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области. Защитники неба сообщили о пролете ударных дронов из Днепропетровщины на Полтавщину, курсом на Кременчуг Кроме этого, БпЛА из Николаева следуют курсом на Одессу. Сообщается об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской., Николаевской области. Воздушные Силы зафиксировали вражеский БПЛА в Днепропетровской области. Указывается, что он двигается с юга курсом на Павлоград.
Воздушные Силы предупредили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области.
Защитники неба сообщили о пролете ударных дронов из Днепропетровщины на Полтавщину, курсом на Кременчуг
Кроме этого, БпЛА из Николаева следуют курсом на Одессу.
Сообщается об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской., Николаевской области.
Воздушные Силы зафиксировали вражеский БПЛА в Днепропетровской области. Указывается, что он двигается с юга курсом на Павлоград.