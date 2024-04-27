В части областей тревога: враг запустил "Шахеды"

27 апреля 2024, 21:26
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Вечером 27 апреля враг в очередной раз прибег к террору украинских граждан. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения "Шахедов".

Редакция 24 Канала призывает не игнорировать предупреждение Воздушных Сил и при сигнале тревоги направляться в укрытие. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.

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Тревоги в Украине

21:33, 27 апреля

Где объявлена тревога

21:20, 27 апреля

Воздушные Силы предупредили о новой группе "Шахедов" в Херсонской области.

21:08, 27 апреля

Защитники неба сообщили о пролете ударных дронов из Днепропетровщины на Полтавщину, курсом на Кременчуг

Кроме этого, БпЛА из Николаева следуют курсом на Одессу.

20:32, 27 апреля

Сообщается об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Херсонской., Николаевской области.

19:52, 27 апреля

Воздушные Силы зафиксировали вражеский БПЛА в Днепропетровской области. Указывается, что он двигается с юга курсом на Павлоград.

Автор: Дмитро Усик