В части областей тревога: враг запустил "Шахеды"

Вечером 27 апреля враг в очередной раз прибег к террору украинских граждан. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения "Шахедов".

Редакция 24 Канала призывает не игнорировать предупреждение Воздушных Сил и при сигнале тревоги направляться в укрытие. Это обезопасит вашу жизнь, а также упростит работу защитникам неба.

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Тревоги в Украине