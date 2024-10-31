Россияне уже запустили "Шахеды": каким областям угрожают ударные дроны
В четверг, 31 октября, враг запустил дроны-камикадзе очень рано – еще до шести вечера. Уже традиционно вражеские беспилотники заходят через Сумскую область.
24 Канал сообщает об угрозах в воздушном пространстве Украины со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил. Также добавляем данные из мониторинговых сообществ.
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Где летят "Шахеды" и в каких областях объявлена тревога
Мониторинговые каналы пишут, что вскоре могут быть и пуски с Юга. Сумская область – угроза ударных БпЛА.
Дроны разлетаются по Украине
Где сейчас тревога
Где летят "Шахеды"
Мониторинговые каналы пишут, что вскоре могут быть и пуски с Юга.
Сумская область – угроза ударных БпЛА.